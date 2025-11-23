Hombre de 27 años es señalado del asesinato de su abuela en Cali: habría quemado restos en un horno

La Fiscalía General de la Nación reveló un crimen que habría sido perpetrado por un hombre contra su propia abuela. La entidad aseguró que elementos materiales probatorios y la evidencia física vinculan al hombre al asesinato de su abuela. Asimismo, las autoridades indican que el señalado habría después quemado el cuerpo de la víctima en un horno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El hombre señalado del crimen fue identificado como Yeison Alberto Melo, de 27 años. Los hechos habría ocurrido entre el 9 y 13 octubre de 2023, en la ciudad Cali, departamento del Valle del Cauca. "Un fiscal de la Seccional Cali, le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En desarrollo de las audiencias concentradas le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario", se lee en un comunicado de la Fiscalía.



Lea: Turbia historia del crimen de canadiense en Medellín por la que FBI da millonaria recompensa



¿Qué se sabe del crimen?

De acuerdo con la investigación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, que contó con el apoyo de personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, la víctima era una modista de 68 años. "Convivía con el hoy imputado desde hacía tres meses, ya que se encontraba en libertad condicional por una condena en su contra".



Los hechos, que siguen siendo materia de investigación, habrían ocurrido en la vivienda donde residía la víctima y el presunto victimario, ubicada en el barrio Alfonso López. "La evidencia física hallada en el lugar estableció que la víctima fue asesinada allí y que sus restos fueron incinerados en un horno y algunos de ellos enterrados en varias materas", agregaron en el texto.

Publicidad

Lea: Capturan a un segundo presunto implicado en el homicidio del menor Harold Aroca en Bogotá

La Fiscalía solicitó que los restos y algunos elementos hallados en el lugar fueran sometidos a análisis de ADN. Estos procedimientos permitieron establecer la plena identidad de la víctima, "así como la presunta responsabilidad de su nieto en el crimen". Melo fue capturado por miembros de la SIJIN el pasado miércoles 19 de noviembre. El hoy imputado se encontraba en el municipio de Jamundía, en Valle del Cauca.

Publicidad