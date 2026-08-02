Nuevo temblor en Colombia este domingo 2 de agosto de 2026: el sexto registrado hoy por el SGC

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la Red Sísmica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la tarde de este domingo 2 de agosto de 2026, a las 14:49 hora local, se registró un movimiento telúrico en el noreste del territorio nacional.

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Los parámetros técnicos reportados de manera oficial por el Servicio Geológico Colombiano son los siguientes:



Magnitud: 3.4

Epicentro: Localizado a 7 km de Los Santos, Santander (Coordenadas: Latitud 6.81 , Longitud -73.13 ).

Localizado a (Coordenadas: , ). Profundidad: 148 km (clasificada como profunda, por ser mayor a 120 km).

El evento fue reportado como percibido levemente por ciudadanos en municipios del departamento de Santander, como Los Santos, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Debido a su profundidad, la energía del sismo se disipó a lo largo de la corteza, lo que limitó la intensidad percibida en la superficie.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones a la infraestructura vial, estructuras residenciales ni interrupción en los servicios públicos esenciales. Las líneas de emergencia permanecieron sin novedades de gravedad, registrando únicamente llamadas informativas de habitantes que percibieron el movimiento. Los entes oficiales recordaron que sismos de esta magnitud y profundidad suelen ser eventos habituales en la dinámica tectónica de esta zona del país.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país de alta actividad sísmica debido a su compleja ubicación geológica. El territorio nacional se encuentra situado en la convergencia de tres grandes estructuras dinámicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. El proceso constante de subducción, en el que la Placa de Nazca se introduce por debajo de la Placa Sudamericana, genera un estado continuo de deformación y acumulación de energía en la corteza terrestre.



Esta interacción de placas alimenta una red de fallas geológicas activas que atraviesan las cordilleras colombianas, entre las cuales destaca la Falla de Romeral, uno de los sistemas tectónicos más importantes y extensos del país, junto con las fallas de Bucaramanga-Santa Marta y Salina.



Un punto clave en este contexto es el Nido Sísmico de Los Santos (también conocido como el Nido Sísmico de Bucaramanga), ubicado en el departamento de Santander. Esta región es catalogada técnicamente como la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, superada únicamente por la región de Vrancea en Rumania. En esta área confluyen fragmentos de corteza subducida que liberan energía de manera casi ininterrumpida, registrando aproximadamente el 60 % de la sismicidad total diaria que reporta el Servicio Geológico Colombiano.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Frente a la constante actividad sísmica en el país, las autoridades de gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y adoptar medidas preventivas permanentes:



Antes

Identifique los sitios seguros dentro de su vivienda o lugar de trabajo (cerca de columnas o bajo mesas resistentes).

dentro de su vivienda o lugar de trabajo (cerca de columnas o bajo mesas resistentes). Asegure objetos pesados o libreros que puedan volcarse.

Tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios y un kit de emergencia.

Durante

Mantenga la calma y evite salir corriendo.

y evite salir corriendo. Agáchese, cúbrase y meciéndose o protéjase debajo de un mueble firme.

o protéjase debajo de un mueble firme. Aléjese de ventanas, espejos y muros exteriores.

Después

Verifique si hay personas lesionadas y evalúe posibles daños visibles en la estructura antes de reingresar.

En caso de evacuación, utilice siempre las escaleras y no los ascensores.

y no los ascensores. Siga únicamente la información de canales oficiales como el SGC y la UNGRD.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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