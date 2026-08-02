6 municipios en alerta por monumental incendio que amenaza zona de suministro de agua en Santander

Las autoridades de Santander continúan enfrentando un incendio forestal de gran magnitud que afecta la vereda Pantano, en el municipio de Charta, donde las llamas consumen una extensa área de bosque nativo y mantienen en máxima alerta a los organismos de socorro.

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De acuerdo con el reporte entregado desde la zona de la emergencia, el fuego se propaga en una reserva forestal ubicada en un sector considerado estratégico para el abastecimiento de agua de Bucaramanga, situación que ha incrementado la preocupación de las autoridades y de las comunidades cercanas.

Las imágenes registradas en el lugar por Noticias Caracol muestran varias montañas afectadas por el incendio y una densa columna de humo que continúa extendiéndose mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas sigan avanzando.



Tres focos activos complican la emergencia

Los bomberos informaron que el incendio presenta tres focos de gran intensidad, lo que ha dificultado las labores de control.



Los organismos de socorro completaban más de 18 horas de trabajo continuo, intentando sofocar las llamas de manera manual debido a las difíciles condiciones del terreno.

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Según explicaron desde la zona, el acceso únicamente puede realizarse por vía terrestre y requiere largos recorridos a pie para llegar hasta los puntos donde se concentra el incendio.

A las dificultades del terreno se suman las altas temperaturas, que rondan los 40 grados, y los fuertes vientos, factores que favorecen la propagación del fuego hacia otras montañas cercanas.

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Seis municipios permanecen en alerta

La emergencia no solo mantiene en vilo al municipio de Charta. Las autoridades indicaron que seis municipios de Santander permanecen en alerta debido al riesgo que representan los incendios forestales.

De ellos, cinco se encuentran en alerta naranja y uno en alerta roja, mientras continúan las labores de monitoreo para evitar que las llamas se extiendan a nuevas zonas.

Además de la situación en Charta, las autoridades reportaron un incendio en el municipio de Bolívar, mientras que en Simitarra se logró controlar otra emergencia registrada recientemente.

Los trabajos para contener el incendio se desarrollan en diferentes frentes con la participación de varios cuerpos de bomberos y habitantes del sector.

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El comandante de Bomberos de Matanza, Óscar Hernán Durán explicó que las labores comenzaron desde las primeras horas de la mañana.

"Esta mañana desde las seis de la mañana estamos con el personal trabajando en diferentes puntos. Hay tres cabezas tiene el incendio donde nos estamos concentrando. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matanza, con personal de la vereda, estamos trabajando en la parte que está más activa; el señor alcalde con un grupo de personas está por la otra parte y Bomberos Bucaramanga nos está apoyando por la parte central", señaló.

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El difícil acceso también representa uno de los principales obstáculos para las operaciones. Para llegar hasta algunos de los sectores afectados, los equipos deben caminar durante más de una hora por terrenos montañosos.

Las autoridades informaron que el incendio ha consumido cerca de 50 hectáreas de vegetación.

En las zonas afectadas pueden observarse numerosos árboles destruidos por el fuego y otros que ya habían sido talados. Aunque esta situación es analizada por las autoridades, hasta el momento no existe certeza sobre las causas que originaron el incendio.

Mientras avanzan las investigaciones, los organismos de socorro reiteraron la necesidad de contar con apoyo aéreo, al considerar que las condiciones del terreno impiden controlar la emergencia únicamente por vía terrestre.

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La preocupación también aumenta porque el fuego continúa acercándose a viviendas y predios donde hay ganado. Según el reporte de la periodista de Noticias Caracol, Pilar Mejía, desde la zona, varias casas ya se encuentran en riesgo y los vehículos de emergencia no pueden acceder hasta esos puntos debido a las dificultades del terreno.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del incendio y continúan coordinando las acciones para evitar que las llamas sigan extendiéndose hacia otras áreas del departamento.

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