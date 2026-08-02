Dos temblores sacudieron a Colombia al mediodía de este 2 de agosto: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un temblor registrado al mediodía de este domingo 2 de agosto de 2026 en el departamento del Chocó. En un primer boletín preliminar publicado por la entidad, el movimiento telúrico fue reportado con una magnitud de 4.1 y una profundidad superficial.

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Sin embargo, luego del análisis técnico correspondiente, el SGC actualizó la información y confirmó que el temblor tuvo una magnitud de 3.7, manteniendo una profundidad superficial.

¿Dónde fue el epicentro?

Según el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 12:12 del mediodía, hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó.



La entidad informó que el evento quedó localizado en las coordenadas 7.59° de latitud y -77.24° de longitud, con una profundidad superficial.



De acuerdo con el SGC, los municipios más cercanos al epicentro fueron:



Riosucio (Chocó), a 21 kilómetros.

Unguía (Chocó), a 53 kilómetros.

Carmen del Darién (Chocó), a 56 kilómetros.

Otro sismo se registró en Antioquia

Horas antes, el Servicio Geológico Colombiano también informó sobre otro movimiento sísmico ocurrido en el departamento de Antioquia.

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Este evento se registró a las 11:11 de la mañana, con una magnitud de 3.2 y una profundidad superficial, teniendo como epicentro el municipio de Dabeiba.

Según el informe oficial, el sismo se localizó en las coordenadas 6.95° de latitud y -76.25° de longitud.

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Los municipios más cercanos al epicentro fueron:



Dabeiba (Antioquia), a 6 kilómetros.

Uramita (Antioquia), a 10 kilómetros.

Frontino (Antioquia), a 23 kilómetros.

Hasta el momento no se reportan emergencias debido a los movimientos telúricos registrados.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia registra sismos con frecuencia debido a su ubicación geográfica en una de las zonas de mayor actividad tectónica del planeta. El país se encuentra en un punto donde interactúan varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa del Caribe, cuyo movimiento constante acumula y libera energía en forma de temblores.

A esta condición se suma la presencia de numerosas fallas geológicas activas distribuidas en diferentes regiones del territorio nacional. Cuando estas fallas liberan la tensión acumulada por el desplazamiento de las placas, se producen movimientos sísmicos de distintas magnitudes.

Las zonas con mayor actividad sísmica suelen ubicarse en departamentos como Santander, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Antioquia, Huila y el Eje Cafetero, aunque los sismos pueden presentarse en cualquier región del país.

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Además, Colombia forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra una gran parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo. Esta condición explica por qué el país experimenta movimientos telúricos de manera recurrente.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la mayoría de los sismos que ocurren en el territorio nacional son de baja o moderada magnitud y, en muchos casos, pasan desapercibidos por la población.

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