Gorda, la perrita que murió tras atentado a comando de la Policía en Cúcuta: así la despidieron

El ataque con explosivos registrado en la madrugada del sábado contra el comando de la Policía en Cúcuta, cerca del sector de Cenabastos, dejó más que daños en las instalaciones. Además de los 11 policías que resultaron heridos, la institución confirmó la muerte de Gorda, una canina que durante varios años convivió con los uniformados en las instalaciones del comando.

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A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, la Policía Nacional lamentó la pérdida del animal y destacó el vínculo que había construido con quienes integraban el comando de Norte de Santander.

"¡Vuela alto 'Gorda'!", comienza el mensaje difundido por la institución, acompañado de una fotografía de la canina.



Ocho años acompañando a los uniformados

Según informó la Policía Nacional, Gorda vivió durante ocho años en el Comando de Policía de Norte de Santander, donde se convirtió en una presencia permanente para los uniformados.



En el pronunciamiento oficial, la institución aseguró que la canina había hecho del comando su hogar y de los policías su familia.



"Tras el vil atentado terrorista perpetrado en Cúcuta, que dejó 11 uniformados lesionados, hoy también lamentamos la pérdida de una de nuestras más fieles compañeras", expresó la Policía.

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Asimismo, agregó que "los criminales asesinaron a una canina", que más que un animal ya era parte de la familia de la Policía.

En el mismo mensaje, la Policía resaltó las cualidades que, según la institución, caracterizaron a la perra durante el tiempo que permaneció junto a los uniformados.

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"La lealtad, nobleza y entrega permanecerán por siempre en nuestra memoria", señaló la entidad al rendir homenaje a la perrita.

La publicación concluye con un mensaje de despedida: "Descansa en paz, valiente compañerita", palabras con las que la institución recordó a la canina tras el ataque ocurrido en Cúcuta.

El atentado sigue bajo investigación

La muerte de Gorda se conoció mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer plenamente las responsabilidades del atentado terrorista contra el comando policial.

Como parte de las acciones anunciadas por el Gobierno Nacional, la recompensa por información que permita ubicar y capturar a los responsables fue incrementada.

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Inicialmente, el Ministerio de Defensa había ofrecido hasta 350 millones de pesos por información que condujera a los autores materiales e intelectuales del ataque. Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que esa cifra aumentó a hasta 800 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, las investigaciones señalan como uno de los principales responsables a alias David, identificado como cabecilla principal de la estructura urbana del ELN que opera en Cúcuta. También es buscado alias Nay o Nike, señalado de haber participado en la planeación del atentado y en la coordinación de quienes transportaron los explosivos.

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Además, ofrecen una cantidad de hasta 350 millones para quien brinde información sobre los demás autores intelectuales que actuaron en este atentado que mantiene en vilo a la región de Norte de Santander.