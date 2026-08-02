Alerta Naranja en volcán Puracé: continúa registro de actividad sísmica y emisión de ceniza

Las autoridades locales y nacionales continúan observando la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, que tuvo un cambio en su estado de alerta de Amarilla a Naranja. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio detalles de la situación para este domingo 2 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Desde la emisión del último reporte extraordinario de cambio de alerta y hasta el momento, continúa el registro de actividad sísmica vinculada a la dinámica de fluidos en los conductos internos, específicamente eventos de largo periodo (LP) y señales de tremor espasmódico (TR)”, explicaron en un comunicado.

El SGC explicó que las manifestaciones reportadas se han ubicado bajo el cráter del volcán Puracé, “con profundidades menores a 1 km, y están asociadas a la movilización y salida de gases hacia la superficie”. Asimismo, explicaron que “los valores de flujos de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera y concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en suelo continúan en ascenso, al igual que la salida de gases y ceniza a través de las grietas ubicadas en el cráter del volcán Puracé”, este último aspecto de las grietas es lo que podría generar mayor atención para las autoridades.



En el boletín compartido a las 2:00 p. m. de este domingo, explicaron que durante las 24 horas anteriores se han registrado seis emisiones de ceniza, con una altura máxima aproximada de 1 km. “Se dispersaron hacia el occidente y noroccidente de acuerdo con la dirección de los vientos, con reportes de caída en el sector norte de la ciudad de Popayán y en las veredas Cristales, Pisanrabó, Tabío e Hispala, del municipio de Puracé”.



El Servicio Geológico Colombiano realiza el monitoreo permanente de la actividad volcánica en todo el país. Esta entidad es la única oficial encargada de cambiar el estado de alerta de la cadena volcánica. “Se recomienda a la comunidad en general no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que, de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas”, enfatizaron.



Activación de Sala de Crisis Nacional

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional tras el cambio a alerta naranja del volcán Puracé. “La medida responde a los cambios importantes registrados en los parámetros monitoreados del sistema volcánico y busca fortalecer la coordinación con las autoridades territoriales y las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)”, explicó la entidad.

Publicidad

“Esta declaratoria de alerta naranja implica que estemos todos los organismos y las entidades del nivel local, departamental y nacional en estado de alerta, y que estemos brindando información oportuna a las comunidades para estar pendientes de los cambios y las situaciones que se presenten en las zonas aledañas al volcán”, aseguró Javier Pava, director de la UNGRD.