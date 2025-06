Suspenden búsqueda de parapentista desaparecido en Meta: esposa hace solicitud y anuncia recompensa

A pocos días de cumplir un mes como desaparecido, la esposa de Luis Sanabria, el parapentista al que se le perdió el rastro tras ser arrastrado por una corriente de viento mientras sobrevolaba Villavicencio, confirmó que, sin novedades, las autoridades suspendieron su búsqueda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De esta forma lo denunció Angie Moreno, pareja del hombre de 58 años, quien desapareció el pasado domingo 25 de mayo. A través de sus redes sociales personales dio a conocer que desde el 15 de junio empezó a perder "apoyo" de los servicios de emergencia y organismos de búsqueda que se habían desplegado desde la Gobernación del Meta.

Se debe destacar que Sanabria se extravió mientras practicaba el deporte entre los municipios de Villavicencio y Acacías. En los primeros días de búsqueda Moreno relató, en entrevista con Noticias Caracol, que con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Acaciasse llegaron a recorrer zonas de la parte alta de la montaña en Fresco Valle, La Palma y Caños Negros.

Publicidad

De igual forma, según precisó, se desplegó un plan de búsqueda hasta San Cristóbal, Sumapaz y Guayabetal y se creía que el parapentista había pasado la montaña. Se conoció que personal de emergencias de Acacías, Guamal, Villavicencio y Cubarral, continuaron con las labores en la zona desde el 28 de mayo y que, además, se pusieron a disposición dos helicópteros que sobrevolaron las zonas de Sardinata, El Pañuelo, El Alto Acacitas, Caños Negros, Veredas San Cristóbal y Las Blancas. Sin embargo, pese a estas acciones, no se conocieron resultados positivos.

Fue el 18 de junio cuando Moreno confirmó que los grupos dispuestos a su búsqueda ya no estaban laborando: "Ya no tenemos apoyo de nadie, por favor pedimos ayuda para poder encontrarlo", escribió en una de las publicaciones. De acuerdo con la esposa, la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia (Ponalsar) le informó a la familia que desde el equipo "no nos podían seguir ayudando" a partir del domingo 15 de junio y tres días más tarde, se les hizo saber que los Bomberos de Acacías tampoco podían continuar.

Publicidad

"Seguimos en la búsqueda y pedimos el apoyo a los entes, ya que desafortunadamente el día de hoy no se pudo seguir en la búsqueda, porque no tenemos apoyo", publicó en un post en su cuenta de Facebook el 16 de junio.

La millonaria recompensa que se ofrece: la solicitud de los familiares

En medio del desespero de no conocer detalles sobre el paradero de Sanabria, padre de tres hijos de 11, 6 y 3 años, sus allegados, amigos y compañeros hicieron una colecta que permita recolectar pruebas para encontrar al deportista: "Reunimos 30 millones de pesos que estamos ofreciendo como recompensa a las personas que nos ayude a dar con mi esposo", puntualizó Angie en diálogo con el medio local del departamento del Meta Puntos Suspensivos Noticias.

"Sigo con la fe intacta de que lo voy a encontrar vivo. Él tiene las capacidades para sobrevivir este tiempo y sé que está vivo”, expresó al respecto y solicitó ayuda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que se cedan recursos que permitan reanudar la búsqueda con los organismos de emergencia.

Publicidad

Antes de que se oficializara la suspensión de las labores de búsqueda, unnuevo testimonio encendió nuevamente la esperanza de dar con alguna pista. Un habitante rural del municipio de San Luis de Cubarral aseguró haber observado un objeto extraño colgando de un árbol en una zona selvática de difícil acceso, describiéndolo como un “cuero”. A raíz de este aviso, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un helicóptero Bell 206 Ranger, perteneciente al Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM 2), para sobrevolar la región y verificar la información.

Con base en las coordenadas proporcionadas por el campesino, la aeronave realizó una exhaustiva inspección aérea sobre el cañón, la cima de la montaña y los márgenes del río Ariari. Sin embargo, pese al despliegue aéreo y a los esfuerzos simultáneos por tierra, no se halló evidencia alguna ni del parapentista ni del objeto reportado. Así lo confirmó el Periódico del Meta, al señalar que “el resultado no fue favorable”.

Publicidad

Este ha sido uno de varios reportes que generaron expectativas sin éxito. Primero, se habló de una posible visualización del parapentista sobrevolando la zona de la Cuncia. Luego, una mujer afirmó haberlo visto desde su casa, en los alrededores de La Nohora y Playa Rica, en Villavicencio. Y el más reciente fue el del presunto “cuero” en San Luis de Cubarral, que motivó el último despliegue aéreo. Ninguno de estos indicios, hasta ahora, ha llevado a un hallazgo concreto.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO