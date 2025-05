Taxi que arrolló a agente de tránsito no tiene revisión técnico mecánica y debe millones en multas

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, Atlántico , dio detalles del hecho que dejó gravemente herido al agente de tránsito Guillermo Arroyo. Un conductor de un vehículo tipo taxi, de placa TDU 069, lo atropelló y se dio a la huida por no detenerse en un retén de tránsito.

Arroyo se encontraba en un puesto de control ubicado en la calle 63 con carrera 14 en cercanías de la estación de Transmetro Portal del municipio. A las 11:58 a. m. de este lunes, durante un procedimiento de verificación de cumplimiento de las normas de tránsito, el agente fue atropellado por un taxista que evitó a toda costa detenerse en el retén. De inmediato el agente Arroyo fue trasladado a la clínica Campbell, ubicada en Barranquilla, donde recibió atención médica.

“Condenamos enérgicamente todo acto de violencia contra nuestros funcionarios que se encuentran en las vías garantizando la movilidad y haciendo cumplir con las normas de tránsito. Este ciudadano fue requerido en un puesto de control y en su intento por darse a la huida, arrolló al agente, atentando contra su integridad”, dijo Santander Donado, director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad.

La entidad dio a conocer querevisaron la información del vehículo con la placa y hallaron que tiene la revisión técnico mecánica vencida . Además, se encontró bajo los mismos datos del taxi que debe alrededor de 11 millones en comparendos.

"Se iniciarán las acciones legales pertinentes con el objetivo que las autoridades competentes logren la individualización del conductor", concluyó la entidad en el comunicado. Las autoridades no dieron detalles de la identidad del taxista.

Otro caso de agente de tránsito atropellado

En diciembre pasado se dio otro caso de un agente de tránsito atropellado por un taxista en el municipio de Soledad, Atlántico. “El agente detiene al conductor en uno de los puestos de control que tenemos en la avenida 13 de junio, con calle 30, se le pidió documentación al taxista y se encontró que tenía la licencia suspendida y no podía manejar", explicó el Santander Donado en ese momento.

El agente procedió a colocar el comparendo y realizar la inmovilización del vehículo colocando un cono por delante del mismo, como es el procedimiento habitual. Sin embargo, el vehículo arrancó llevándose al agente de tránsito y lo arrastró encima del capó por casi 400 metros.

Un equipo del puesto de control detuvo al taxista y evitó que el agente de tránsito atropellado sufriera heridas de gravedad. “Se logró hacer la inmovilización del vehículo y posteriormente se le impuso un comparendo de $1.2 millones al conductor, con el agravante de que se dio a la huida. La licencia no se sabe todavía las razones de por qué la tenía suspendida, pero uno imagina en estos casos que es por alcoholemia”, indicó Donado.

“El funcionario está bien, no sufrió ninguna lesión, de hecho por el mismo motivo no ha presentado una denuncia ante el conductor, aunque podría hacerlo”, agregó el director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad. El agente que fue embestido hoy no corrió con la misma suerte, ya que sí debió ser llevado a un centro médico.



¿Cómo debe estar ubicado un retén en la vía?

Un retén de tránsito o puesto de control debe contar con las siguientes características :



Deberá realizarse sobre la berma o disponerse en sitios aledaños a las vías, en los cuales se estacionarán los vehículos que se ordene detener, por lo cual no podrán utilizarse los carriles de la vía para detener los vehículos.

Para dar información sobre el sitio de realización de los operativos en carreteras y vías urbanas, se debe colocar un mínimo de dos señales portátiles en adición a las luces balizas de los vehículos oficiales. Las señales deben ser ubicadas sobre la berma derecha o aledaña al carril derecho, cuando no exista berma; pero en ningún caso sobre los carriles de circulación, con excepción de las vías urbanas en las cuales se podrá hacer sobre el carril derecho de la calzada.

Las señales serán localizadas a una distancia del operativo, según corresponda con lo establecido en la tabla 2.4 del manual descrito, teniendo en cuenta la velocidad de operación de la vía, es así como, su borde inferior debe distar al menos 5,5 metros del punto más alto de la calzada o berma.

