Tembló en Colombia este jueves 9 de julio en Los Santos, Santander: esta fue la magnitud

Este jueves 9 de julio el Servicio Geológico Colombiano emitió un nuevo boletín informando sobre un temblor en Colombia. Según el boletín más reciente de la entidad, el movimiento telúrico tuvo como epicentro Los Santos, Santander, con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 152 kilómetros.
Según el reporte del SGC, la hora local en la que ocurrió el evento sísmico fue a las 8:26 de la noche de este jueves.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-09, 20:26 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 152 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/iqH7plawNs— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 10, 2026
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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co