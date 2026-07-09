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Tembló en Colombia este jueves 9 de julio en Los Santos, Santander: esta fue la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano reportó este jueves un nuevo evento sísmico en el país.

Por: María Paula González
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Temblor

Este jueves 9 de julio el Servicio Geológico Colombiano emitió un nuevo boletín informando sobre un temblor en Colombia. Según el boletín más reciente de la entidad, el movimiento telúrico tuvo como epicentro Los Santos, Santander, con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 152 kilómetros.

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Según el reporte del SGC, la hora local en la que ocurrió el evento sísmico fue a las 8:26 de la noche de este jueves.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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