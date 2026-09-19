Defensoría pide proteger derechos LGBTIQ+ tras salida de Colombia de coalición internacional

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la decisión del Gobierno nacional de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) y pidió garantizar que esta determinación no implique una reducción en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.



El pronunciamiento fue divulgado un día después de que la Cancillería informara sobre la salida de Colombia del mecanismo internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la decisión fue adoptada después de un análisis en el que se determinó que la participación en la coalición no era prioritaria y sostuvo que el retiro no afecta los derechos protegidos en el país.

Frente a esta determinación, la Defensoría señaló que el Gobierno nacional tiene la facultad de establecer las prioridades y estrategias de la política exterior, pero indicó que estas deben mantener correspondencia con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

Defensoría pide información sobre la decisión

La entidad anunció que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre el alcance y los fundamentos de la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos. En su pronunciamiento, la Defensoría manifestó preocupación por el mensaje que una decisión de esta naturaleza puede transmitir en un contexto en el que, según indicó, persisten situaciones de discriminación, estigmatización y violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+.



“Los derechos de las personas LGBTIQ+ no pertenecen a una ideología ni a un gobierno: son derechos reconocidos constitucional e internacionalmente y su protección es un deber del Estado”, señaló la entidad. La Defensoría también insistió en que las obligaciones relacionadas con la igualdad y la no discriminación trascienden los periodos de gobierno y deben mantenerse como compromisos permanentes del Estado colombiano.



Ante la decisión del Gobierno nacional de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition @EqualRightsC), hacemos un llamado a garantizar que esta determinación no se traduzca, directa ni indirectamente, en un debilitamiento de la protección… pic.twitter.com/QueyzxOZ5Y — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 18, 2026

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Las cifras sobre violencia contra personas LGBTIQ+

Como parte de su pronunciamiento, la Defensoría citó información reportada por la Fiscalía General de la Nación y recogida por la propia entidad sobre asesinatos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). Según esos datos, durante 2025 se registraron 74 asesinatos, de los cuales 27 correspondieron a transfeminicidios.

Para 2026, con corte al 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos, incluidos 17 transfeminicidios, de acuerdo con la información mencionada por la Defensoría. La entidad utilizó estas cifras para señalar la importancia de las señales institucionales frente a la discriminación y la violencia por prejuicio.

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La Defensoría del Pueblo también pidió que cualquier modificación en la actuación internacional del Estado colombiano relacionada con esta materia preserve los espacios de participación y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

Además, planteó la necesidad de valorar los posibles impactos de las decisiones de política exterior sobre las personas cuyos derechos deben ser protegidos. “La política exterior también puede ser una herramienta para la protección de los derechos humanos”, sostuvo la entidad.

La Defensoría señaló que mantendrá abiertos los canales de diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ofreció su acompañamiento técnico para valorar los posibles impactos de la decisión sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.

Por su parte, la Cancillería ha sostenido que la salida de la coalición no representa una afectación de los derechos de esta población y ha señalado que Colombia cuenta con protección constitucional, políticas públicas, normas y decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con las personas protegidas por su orientación sexual.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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