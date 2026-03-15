Temblor de magnitud 4,2 sacude el océano Pacífico en la mañana de este 15 de marzo

Un sismo de magnitud 4,2 se registró este domingo 15 de marzo de 2026 en el Océano Pacífico, frente a la costa de Panamá, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial y no se reportaron daños inmediatos.

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Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Tonosí y Pedasí, en la provincia de Los Santos, así como Mariato, en Veraguas, todos ubicados a más de 300 kilómetros del punto de origen del sismo. A pesar de la distancia, las autoridades invitaron a la población a reportar cualquier sensación del movimiento a través de los canales oficiales del SGC.

El SGC mantiene un seguimiento constante de la actividad sísmica en la región del Pacífico y recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad en caso de movimientos de mayor intensidad.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-15, 08:24 hora local Magnitud 4.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/ujnzcW4d58 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 15, 2026

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¿Por qué tiembla tanto en regiones cercanas al océano Pacífico?

Colombia y sus áreas oceánicas colindantes se encuentran en una de las zonas de mayor complejidad tectónica del mundo. El país está ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una herradura de alta actividad sísmica que rodea el océano. Esta sismicidad se debe principalmente a la interacción de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

Específicamente en el Pacífico, el fenómeno dominante es la subducción. En este proceso, la Placa de Nazca (oceánica) es más densa y se desliza por debajo de la Placa Sudamericana (continental). Este roce constante acumula una enorme cantidad de energía que se libera periódicamente en forma de sismos. Según el SGC, en Colombia se registran en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para la población.

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El 99 % de los eventos sísmicos en el mundo ocurren en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. “Básicamente se llama así porque ocurren muchos terremotos y sumado a eso hay muchos volcanes activos. Son dos procesos que están vinculados el uno con el otro”, contó el investigador, doctor en Geociencias y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Javier Idárraga García.



Implicaciones de un sismo en el océano Pacífico

Cuando un temblor ocurre en el entorno marino, las autoridades activan protocolos específicos a través de la Dirección General Marítima (Dimar). Un sismo en el océano tiene dos implicaciones fundamentales:



Atenuación de la energía: Al ocurrir a cientos de kilómetros de los centros urbanos costeros, la energía de las ondas sísmicas suele disiparse a través de la masa de agua y la distancia, lo que reduce la intensidad con la que se siente en tierra firme en comparación con un sismo continental.

Al ocurrir a cientos de kilómetros de los centros urbanos costeros, la energía de las ondas sísmicas suele disiparse a través de la masa de agua y la distancia, lo que reduce la intensidad con la que se siente en tierra firme en comparación con un sismo continental. Riesgo de tsunami: La posibilidad de un tsunami depende de la magnitud, la profundidad y el tipo de movimiento de las fallas. Generalmente, sismos con magnitudes inferiores a 6.5, como el de esta madrugada, no suelen tener la energía suficiente para desplazar grandes masas de agua que generen ondas destructivas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co