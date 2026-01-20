Temblor en Colombia en la madrugada de este 20 de enero de 2026: epicentro y magnitud del sismo

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado en las primeras horas de este martes 20 de enero en el departamento de Santander, una de las regiones con mayor actividad geológica en el país. Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor en Colombia ocurrió a las 00:03 hora local, con una magnitud de 3.2.

El epicentro se localizó a escasos 8 kilómetros del municipio de Los Santos, en Santander, en las coordenadas latitud 6.82 y longitud -73.13. El sismo tuvo una profundidad de 146 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia.



Detalles del temblor en Colombia este 20 de enero

Debido a su ubicación y profundidad, el temblor tuvo como puntos de referencia cercanos a los municipios de Jordán, Villanueva y la ciudad de Bucaramanga. De acuerdo con el mapa de estaciones del SGC, el movimiento fue captado por una densa red de monitoreo que rodea el área del Cañón del Chicamocha.



Aunque la magnitud de 3.2 se considera baja, la infraestructura de monitoreo permitió su detección inmediata. Por lo general, los sismos con profundidades superiores a los 100 kilómetros tienden a sentirse de manera más atenuada en la superficie, pero su energía puede expandirse a áreas más extensas que los sismos superficiales.



¿Por qué tiembla tanto en esta zona?

La recurrencia de sismos en el municipio de Los Santos no es un fenómeno aislado. Esta región es el hogar del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los puntos de mayor concentración de actividad sísmica en el mundo.



Se estima que cerca del 60% de los sismos que ocurren en Colombia tienen su origen en este punto exacto. La explicación científica radica en que debajo de esta zona interactúan restos de antiguas placas tectónicas que se encuentran inmersas en el manto terrestre. A estas profundidades (alrededor de los 150 km), el material rocoso se encuentra bajo presiones y temperaturas extremas, generando fracturas constantes que se traducen en temblores diarios.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente muy activo debido a su ubicación geográfica privilegiada y compleja. El territorio nacional se encuentra en la intersección de tres grandes placas tectónicas:

La Placa de Nazca

La Placa del Caribe

La Placa Suramericana

El choque y la subducción (cuando una placa se introduce debajo de otra) de estas masas de tierra son los responsables no solo de los sismos frecuentes, sino también de la formación de las tres cordilleras y la actividad volcánica del país. En promedio, el SGC registra cerca de 2.500 sismos al mes en todo el territorio, aunque la gran mayoría son imperceptibles para la población humana.

Las autoridades recuerdan que, al vivir en un país con estas características geológicas, la mejor herramienta es la prevención y la construcción sismorresistente, ya que por ahora la ciencia no permite predecir con exactitud cuándo ocurrirá un evento de mayor magnitud.

