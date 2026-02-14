Temblor en Colombia en la mañana de este 14 de febrero: magnitud y epicentro del evento sísmico

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 4.1 en la mañana de este sábado 14 de febrero de 2026. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico se registró exactamente a las 06:21 hora local, con epicentro en el municipio de Los Santos, departamento de Santander.

El reporte técnico detalla que el sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros. Esta característica es fundamental para entender el impacto del evento: al originarse a una profundidad considerable (clasificada como intermedia), la energía liberada tiende a dispersarse en un área más amplia, pero con una intensidad menor en la superficie en comparación con los sismos superficiales. Por esta razón, aunque el movimiento fue percibido en municipios cercanos como Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Zapatoca, las autoridades de Gestión del Riesgo no han reportado daños materiales ni afectaciones a la población hasta el momento.



Las coordenadas exactas de la localización fueron latitud 6.82 y longitud -73.16. El mapa de intensidad del SGC muestra que el epicentro se sitúa en una zona de alta densidad de estaciones de monitoreo, lo que permite una precisión alta en la recolección de datos.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos en el territorio nacional no es un fenómeno inusual ni fortuito. Colombia es un país sísmicamente activo debido a su configuración geológica estratégica. La explicación técnica del Servicio Geológico Colombiano se divide en tres pilares fundamentales:



Interacción de placas tectónicas: El país se encuentra en una zona de convergencia donde interactúan tres grandes placas: la Placa de Nazca , la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe . El proceso de subducción (donde una placa se introduce debajo de otra) genera una acumulación constante de energía que se libera en forma de sismos.

El Nido Sísmico de Bucaramanga: El municipio de Los Santos, epicentro de este último evento, se ubica sobre lo que los científicos denominan el "Nido Sísmico de Bucaramanga". Este es el segundo nido sísmico más activo del mundo, solo superado por el de las Islas Hindu Kush en Afganistán. En esta zona específica, se registran temblores casi a diario debido a una particularidad geométrica de las placas en profundidad.

Fallas geológicas: Además del movimiento de las placas, el país está atravesado por numerosos sistemas de fallas activas, como la de Romeral o la de Algeciras, que contribuyen a la sismicidad en regiones donde no hay subducción directa.

Según las estadísticas del SGC, en Colombia se registran en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para el ser humano. Los eventos con profundidad superior a los 70 km, como el ocurrido hoy, son comunes en la región de Santander y forman parte de la dinámica natural de la corteza terrestre en esta latitud.

Las autoridades reiteran la importancia de contar siempre con un plan de emergencia y recordar que, aunque Colombia es un país donde "tiembla mucho", la mejor herramienta sigue siendo la construcción sismorresistente y el conocimiento de las zonas seguras en hogares y lugares de trabajo.

