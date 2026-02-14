Apareció DJ Dever, artista cartagenero que estaba desaparecido: esto confirmó Policía de Cartagena

El artista musical conocido como DJ Dever, cuyo nombre real es Deverson José Ríos Caicedo, ya se encuentra bajo el acompañamiento de las autoridades. El músico cartagenero había sido reportado como desaparecido por su agrupación Passa Passa Sound System en días pasados. El DJ había desaparecido en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, junto a otras dos personas en la noche del pasado 10 de febrero.

"Esta es una gran noticia que esperaba con ansias desde el momento de su desaparición, pues toda Cartagena conoce de mi amistad con Dever", reveló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien aseguró que la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias le reportó que el artista musical fue hallado en la madrugada de este sábado 14 de febrero.



"Esta madrugada la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, mi general, Gelver Peña, me confirmó que está sano y salvo en el CAI de Lagos de Caujaral. Quienes lo tenían retenido lo soltaron y ya está en manos del Gaula de la Policía Nacional", agregó el mandatario de la ciudad, quien aseguró que este es "el mejor desenlace de esta historia de angustia, incertidumbre y preocupación que vivió su familia, amigos, seres queridos y toda Cartagena".



El alcalde dijo que lo importante es que DJ Dever está bien, sano y salvo. "Seguirá maravillándonos con su música, creatividad y calidez humana, tal como nos tiene acostumbrados desde hace muchos años. Dios lo bendiga y lo arrope de todo lo bueno que merece junto a su familia", comentó el Turbay en su cuenta de X.

Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar, también confirmó la liberación de DJ Dever. "Me hace muy feliz que nuestro artista se encuentre sano y salvo, ahora lo importante es que pueda reencontrarse con su familia, y superar este mal momento". El mandatario había compartido que "a la 1:28 a. m. recibimos un mensaje por parte de nuestro general Yesid Peña informándonos que han sido encontrados los dos acompañantes del artista y ya se encuentran con las autoridades" y estaban a la espera de la aparición del artista.



¿Cómo fue la desaparición de DJ Dever?

La agrupación de DJ Dever, Passa Passa Sound System, había informado la desaparición del artista desde la noche del martes 10 de febrero. "Nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue en la ciudad de Barranquilla. Hasta el momento no se tiene información sobre su paradero", se lee en un comunicado de la agrupación musical que ha impulsado carreras de otros artistas como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros.

"Agradecemos profundamente a quienes puedan brindar cualquier información que contribuya a su pronta ubicación. Pedimos respeto, prudencia y solidaridad en este difícil momento para su familia, amigos y equipo de trabajo", había agregado la agrupación en ese momento. Por su parte, Tiffany Villarreal, quien sería la pareja de DJ Dever, también se había expresado en redes sociales tras la desaparición del artista musical pidiendo a las personas que lo tuvieran retenido que lo soltaran.

"Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya, tú eres todo para mí. Yo no soy nada sin ti, te amo con toda mi vida y estoy sufriendo mucho, no te mereces esto tú eres el ser humano más lindo que existe y juro que me voy a morir si no te tengo aquí ya. Los que lo tienen por favor devuélvanmelo", escribió Villarreal en sus redes sociales al conocerse la desaparición de DJ Dever.