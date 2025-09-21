Temblor en Colombia hoy, 21 de septiembre, causó susto en Antioquia: ¿dónde más se sintió?

Un temblor en Colombia hoy, 21 de septiembre, alarmó a los habitantes de Urrao, Antioquia. El sismo, de 4,6, se sintió en Bogotá y otras regiones de Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico se reportó a las 3:18 p.m. de este domingo, con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, detalló el organismo.

El SGC indicó que se percibió como si fuera de 5 y la intensidad instrumental marcó VI. Por el momento no se han informado heridos o daños por el temblor en Colombia hoy.



Dagran Antioquia informó que "estamos en comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. Hasta el momento, no se reportan novedades. Seguimos atentos".



¿Dónde más se sintió el temblor en Colombia hoy?

Cerca de mil reportes recibió el SGC en Antioquia sobre el sismo. Sin embargo, también hubo informes de percepción del temblor en Bogotá, Caldas, Quindío, Risaralda y Santander.

Algunos usuarios en redes sociales han dicho que tras este seísmo ha habido “un enjambre sísmico en Antioquia en estos momentos, no para de temblar”; sin embargo, señalaron que ha sido “más suave” o “muy leve en comparación al primero”.

Precisamente, el SGC informó a las 3:30 p.m. sobre otro temblor en Urrao, que aunque fue de 2,5, se percibió como de 4.

Noticia en desarrollo.