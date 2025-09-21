En vivo
COLOMBIA  / Temblor en Colombia hoy, 21 de septiembre, causó susto en Antioquia: ¿dónde más se sintió?

Temblor en Colombia hoy, 21 de septiembre, causó susto en Antioquia: ¿dónde más se sintió?

El movimiento fue superficial, de 4,6, pero el Servicio Geológico Colombiano informó que se percibió como si fuera de mayor de magnitud.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Temblor en Colombia hoy, 21 de septiembre, causó susto en Antioquia: ¿dónde más se sintió?
Servicio Geológico Colombiano

