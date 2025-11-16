Así funcionará el pico y placa de Ibagué para la semana del 17 al 21 de noviembre

La capital del Tolima, Ibagué, sigue aplicando de manera rigurosa el pico y placa, una medida que se ha mantenido constante desde el 1 de julio y está proyectada para estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta política de ordenamiento del tráfico busca mitigar la congestión vial y gestionar el flujo de automotores dentro del municipio. Para la semana del lunes 17 al viernes 21 de noviembre, los conductores deben planificar cuidadosamente sus desplazamientos, ya que la normativa se aplica a los vehículos particulares matriculados en la ciudad.



Así es el pico y placa para la semana del 17 al 21 de noviembre

La restricción opera en una amplia franja horaria que se extiende ininterrumpidamente desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. El sistema de rotación se basa en el último dígito de la placa del vehículo, siguiendo una secuencia constante establecida por las autoridades de tránsito.

Aunque el lunes 17 de noviembre es festivo, la medida cobra plena vigencia a partir del martes, manteniendo el horario establecido:



Martes 18 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 19 de noviembre: la restricción corresponde a las placas finalizadas en 4 y 5 .

la restricción corresponde a las placas finalizadas en . Jueves 20 de noviembre: no tienen permitido el tránsito los vehículos cuyas placas acaban en 6 y 7 .

no tienen permitido el tránsito los vehículos cuyas placas acaban en . Viernes 21 de noviembre: el cierre de la semana aplica para las placas que terminan en 8 y 9.

El funcionamiento de la 'Hora Valle'

A pesar de las extensas horas de restricción, la administración municipal ha implementado un mecanismo de alivio denominado 'Hora Valle'. Este sistema está diseñado estratégicamente para facilitar el desplazamiento de los vehículos restringidos durante dos períodos de menor saturación de tráfico, evitando así los momentos pico en la capital del Tolima.

Las dos ventanas horarias que permiten la circulación temporal son: la primera, que va de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y la segunda, que comprende el lapso de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. El propósito de estas dos horas valle es proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de cumplir con compromisos considerados esenciales, como asistir a citas médicas, llevar a menores a centros educativos o realizar diligencias laborales puntuales.



El esquema busca, en última instancia, garantizar el ordenamiento del tráfico vehicular en la ciudad, siendo una herramienta clave en la gestión del flujo urbano.



Consecuencias de no cumplir el pico y placa

La normativa de movilidad en Ibagué es clara respecto a las excepciones y las sanciones. El Secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, ha confirmado que, más allá de las franjas horarias de la ‘Hora Valle’ y las 15 excepciones específicas contempladas, no se otorga ningún tipo de permiso especial para la circulación en los días y horas restringidas. Entre las excepciones se encuentran vehículos de servicios públicos domiciliarios, vehículos oficiales (incluyendo Policía y Fuerzas Militares), automotores de personas con discapacidad y aquellos de propulsión eléctrica o híbrida.



El incumplimiento de la medida acarrea consecuencias económicas y logísticas directas, establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Circular en los horarios o zonas prohibidas constituye la infracción C14. Esta falta implica la imposición de una multa que asciende al equivalente de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización inmediata del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

La Alcaldía de Ibagué recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos en función del último dígito de su placa para evitar las sanciones impuestas, especialmente durante esta semana de noviembre que incluye un día feriado.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.