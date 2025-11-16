En vivo
Así funcionará el pico y placa de Ibagué para la semana del 17 al 21 de noviembre

Ibagué mantiene el pico y placa que rige de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., aplicando la rotación constante para vehículos particulares durante la semana del 17 al 21 de noviembre, incluyendo el festivo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Pico y placa en Ibagué en la semana del 16 al 20 de junio de 2025
Pico y placa en Ibagué del 17 al 21 de noviembre.
Getty Images

