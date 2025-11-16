En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asesinan a joven en Piedecuesta cuando intentaba detener a ladrones que robaban bolso de su hermana

Asesinan a joven en Piedecuesta cuando intentaba detener a ladrones que robaban bolso de su hermana

La víctima fue identificada como Alexis Exneyder Céspedes Niño, de 25 años. Aunque fue trasladado al hospital, llegó al sitio sin signos vitales. ¿Qué se sabe de los agresores?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
Tomada de redes sociales

