Asesinan a joven en Piedecuesta cuando intentaba detener a ladrones que robaban bolso de su hermana

Piedecuesta se encuentra de luto tras la trágica muerte de un joven de 25 años, identificado como Alexis Exneyder Céspedes Niño. Lo que comenzó como una noche de reunión con familiares y amigos en un local del barrio San Silvestre, en torno a recuperar un bolso robado, terminó en un homicidio brutal. El hecho, ocurrido el sábado 15 de noviembre cerca de las 11:15 de la noche, no solo deja una familia destrozada, sino que reaviva la preocupación por la violencia cotidiana en este municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

Víctima trataba de recuperar el bolso robado de su hermana

La víctima se encontraba compartiendo con su hermana y varios amigos en “La Bebeta”, un conocido establecimiento ubicado en la calle 16 con carrera 3 del barrio San Silvestre, en Piedecuesta. En medio del ambiente de relajación y música, la hermana del joven advirtió que su bolso había sido sustraído. Al salir a comprobarlo, observaron a dos hombres caminando con el objeto en su poder.

Alexis, decidido a recuperar lo robado, se levantó con el grupo y siguió a los presuntos ladrones hasta interceptarlos. Allí, según las versiones recogidas por la Policía, se generó una discusión que escaló rápidamente. Los agresores, de 30 y 33 años, sacaron armas cortopunzantes, posiblemente un cuchillo, y en medio del calor del incidente, uno de ellos atacó a Alexis con múltiples puñaladas.



El cuerpo de Alexis fue trasladado urgentemente al Hospital Local de Piedecuesta, donde ingresó sin signos vitales. El informe del centro médico detalló que presentaba al menos cinco heridas con arma cortopunzante, incluyendo una mortal en el cuello. Paralelamente, la Fiscalía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) iniciaron la recolección de evidencias, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios de testigos.



Alexis actuó con valor al defender los bienes de su hermana, una decisión que lamentablemente le costó la vida. Testimonios de testigos confirman que sólo uno de los agresores atacó físicamente, mientras el otro usaba amenazas para impedir la intervención de los acompañantes.



Señalados asesinos de Alexis Exneyder Céspedes ya están en manos de la Fiscalía

Gracias a las descripciones proporcionadas por quienes estuvieron presentes y al análisis de cámaras de seguridad, las autoridades lograron la captura de los sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde enfrentarán cargos por homicidio y otros posibles delitos.

"Qué dolor para la familia. Que él señor Jesucristo le de el consuelo que necesita, solo él sabe lo que se siente y el dolor que se lleva dentro", "Nooo, pero ¿qué está pasando en Piedecuesta? Cada vez uno ve más muertes en este municipio" y "Qué triste, estaba tratando de defender a su hermana y acabaron matándolo. La vida no es justa", comentaron algunos vecinos en redes sociales.

