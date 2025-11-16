En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así será el pico y placa en Bucaramanga del 17 al 22 de noviembre: tenga el lunes festivo

Así será el pico y placa en Bucaramanga del 17 al 22 de noviembre: tenga el lunes festivo

La medida de restricción vehicular mantendrá su rotación fija en la capital santandereana. Tras el día festivo, el pico y placa regirá con normalidad, afectando dígitos del 5 al 4 entre el martes 18 y el sábado 22 de noviembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Pico y placa en Bucaramanga operará así en la semana del 16 al 21 de junio de 2025
Pico y placa en Bucaramanga operará así entre el 17 y el 22 de noviembre.
Getty Images

