Exministro Guillermo Botero comparó los bombardeos de 2019 y de 2025, en los que murieron menores

Por el operativo de 2019, en Caquetá, el entonces ministro de Defensa fue citado a moción de censura. Aunque considera que el bombardeo en Guaviare fue “una operación totalmente legítima”, cuestiona al Gobierno porque está “repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
