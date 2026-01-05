Temblor en Colombia en la tarde de este lunes 5 de enero de 2026: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la tarde de este lunes un nuevo temblor con epicentro en el municipio de Los Santos, departamento de Santander. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 15:25 hora local, alcanzando una magnitud de 3.4 en la escala de Richter.

El reporte técnico sitúa el foco del sismo a una latitud de 6.84 y una longitud de -73.17, localizándose exactamente a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos. Un aspecto clave de este evento, y que explica por qué no se reportaron daños estructurales inmediatos, es su profundidad de 149 kilómetros.



Para comprender el impacto de este fenómeno, es necesario desglosar los términos técnicos proporcionados por los expertos. La magnitud (3.4) mide la energía liberada en el origen del sismo. En este rango, el evento se clasifica como un temblor menor, generalmente sentido por personas en reposo o en pisos altos, pero rara vez capaz de generar afectaciones en edificaciones.



Por otro lado, la profundidad es determinante en la percepción de la población. Los sismos en Colombia suelen dividirse en superficiales (menos de 30 km), intermedios (entre 70 y 200 km) y profundos (más de 200 km). Al originarse a 149 kilómetros bajo la superficie, las ondas sísmicas deben atravesar una gran cantidad de capas de roca antes de llegar a la corteza, lo que provoca que la energía se disipe y la intensidad percibida sea mucho menor que si el sismo hubiera ocurrido cerca de la superficie.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con una complejidad geológica privilegiada pero activa. Se encuentra ubicado en la denominada "Esquina Noroccidental de Suramérica", un punto de encuentro donde convergen tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca (en el Pacífico), la Placa del Caribe (al norte) y la Placa Suramericana (sobre la cual se asienta el continente).

La interacción de estas placas, que se mueven y chocan entre sí en un proceso conocido como subducción, genera una acumulación constante de energía. Cuando las rocas en el interior de la tierra ya no pueden soportar la presión, se rompen y liberan esa energía en forma de ondas sísmicas. Este dinamismo no solo es responsable de los temblores, sino también de la formación de nuestras tres cordilleras y de la actividad volcánica en el país.

Los Santos: El Nido Sísmico de Bucaramanga

Si bien todo el territorio nacional está sujeto a esta actividad, el municipio de Los Santos en Santander es un caso excepcional a nivel mundial. Esta zona es el epicentro del Nido Sísmico, considerado el segundo nido sísmico más activo del planeta, después del de Hindu-Kush en Afganistán.

En este punto específico, a profundidades que oscilan entre los 120 y 200 kilómetros, ocurre una concentración inusual de sismos. Los científicos del SGC explican que esto se debe a que, bajo Santander, fragmentos de placas tectónicas antiguas que han quedado atrapados o "subducidos" en el manto terrestre interactúan de forma compleja.

"En Los Santos no tiembla porque haya una falla superficial activa, sino porque a 150 km de profundidad las placas están en un constante proceso de reacomodación y deshidratación que libera energía casi a diario", señalan fuentes técnicas.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene una vigilancia 24/7 a través de su Red Sismológica Nacional, que cuenta con estaciones estratégicamente ubicadas (representadas por triángulos verdes en el mapa del boletín) para triangular y reportar cada evento en tiempo real.

Aunque los sismos de magnitud intermedia como el de hoy son parte de la cotidianidad de la región, las autoridades instan a la ciudadanía a no bajar la guardia y a diferenciar entre la magnitud y la intensidad, recordando que la preparación y el conocimiento del entorno son las mejores herramientas ante un país naturalmente sísmico.

