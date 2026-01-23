Temblor de magnitud 5.2 sacude el océano Pacífico cerca de las costas de Colombia y Panamá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la madrugada de hoy un temblor de magnitud 5.2 localizado en aguas del océano Pacífico. Según el boletín actualizado, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:18 hora local, con un epicentro situado a 324 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos, Panamá, y en cercanías a la plataforma marítima colombiana.

Las coordenadas del temblor se fijaron en la latitud 4.82 y longitud -82.79. Uno de los factores determinantes de este evento fue su profundidad, catalogada como superficial, lo que técnicamente implica que se originó a menos de 30 kilómetros de la corteza terrestre. A pesar de su ubicación en el mar, la magnitud y profundidad son monitoreadas de cerca por las autoridades para descartar alteraciones en el nivel del mar.



¿Por qué tiembla tanto en regiones cercanas al océano Pacífico?

Colombia y sus áreas oceánicas colindantes se encuentran en una de las zonas de mayor complejidad tectónica del mundo. El país está ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una herradura de alta actividad sísmica que rodea el océano. Esta sismicidad se debe principalmente a la interacción de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.



Específicamente en el Pacífico, el fenómeno dominante es la subducción. En este proceso, la Placa de Nazca (oceánica) es más densa y se desliza por debajo de la Placa Sudamericana (continental). Este roce constante acumula una enorme cantidad de energía que se libera periódicamente en forma de sismos. Según el SGC, en Colombia se registran en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para la población.



El 99 % de los eventos sísmicos en el mundo ocurren en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. “Básicamente se llama así porque ocurren muchos terremotos y sumado a eso hay muchos volcanes activos. Son dos procesos que están vinculados el uno con el otro”, contó el investigador, doctor en Geociencias y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Javier Idárraga García.



Implicaciones de un sismo en el océano Pacífico

Cuando un temblor ocurre en el entorno marino, las autoridades activan protocolos específicos a través de la Dirección General Marítima (Dimar). Un sismo en el océano tiene dos implicaciones fundamentales:

Atenuación de la energía: Al ocurrir a cientos de kilómetros de los centros urbanos costeros, la energía de las ondas sísmicas suele disiparse a través de la masa de agua y la distancia, lo que reduce la intensidad con la que se siente en tierra firme en comparación con un sismo continental. Riesgo de tsunami: La posibilidad de un tsunami depende de la magnitud, la profundidad y el tipo de movimiento de las fallas. Generalmente, sismos con magnitudes inferiores a 6.5, como el de esta madrugada, no suelen tener la energía suficiente para desplazar grandes masas de agua que generen ondas destructivas.

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Nariño no han reportado daños materiales ni afectaciones a la navegación. El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información de los boletines es preliminar y puede variar conforme se procesen más datos de las estaciones sismológicas de la región.



¿Dónde queda el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Este cinturón o anillo de fuego rodea gran parte del Pacífico. Considerando que nos referimos al océano más grande del planeta la extensión del cinturón también es muy amplia. En América Latina esta zona de subducción cruza 14 países: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

El cinturón se dobla a la altura de las Islas Aleutianas, en el norte del océano, entre Alaska y la península de Kamchatka, donde ocurrió el reciente sismo. Después sigue por las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Abarcando un área de 40.000 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-23, 03:18 hora local Magnitud 5.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/tUIDeXbajH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 23, 2026