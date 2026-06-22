En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
IVÁN CEPEDA
COLOMBIA DECIDE
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 22 de junio: epicentro y magnitud

Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 22 de junio: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que un movimiento telúrico sacudió nuevamente al departamento de Santander, una de las regiones con mayor actividad sísmica de Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Sismo de magnitud 3,4 se registró en Santander durante la mañana de este lunes
Sismo de magnitud 3,4 se registró en Santander durante la mañana de este lunes. -
SGC

Un sismo de magnitud 3,4 se presentó a las 6:55 de la mañana de este lunes 22 de junio de 2026 en el departamento de Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su boletín actualizado. De acuerdo con la entidad, el fenómeno tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Los Santos, una región reconocida por su constante actividad sísmica debido a las características geológicas del territorio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El movimiento se produjo a una profundidad de 153 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo profundo. Asimismo, se precisó que el punto de origen se ubicó a aproximadamente seis kilómetros de Los Santos, nueve kilómetros de Jordán y 15 kilómetros de Cepitá, todos municipios del departamento de Santander. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura como consecuencia de este movimiento telúrico.

Últimas Noticias

Universidad Nacional
COLOMBIA

Universidad Nacional autorizó clases y trabajo remoto en Bogotá este 22 de junio: quiénes aplican

EN VIVO: reportan disturbios en Cali y aglomeraciones Bogotá tras resultados de segunda vuelta
BOGOTÁ

Hubo disturbios en Cali y aglomeraciones Bogotá tras resultados de segunda vuelta

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La zona de Los Santos es uno de los sectores con mayor recurrencia sísmica en Colombia debido a su cercanía con el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las áreas de mayor actividad sísmica del mundo. Por esta razón, es frecuente que en esta región se registren movimientos de tierra de diferentes magnitudes a lo largo del año.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Temblor en Colombia

Municipio de Los Santos

Publicidad

Publicidad

Publicidad