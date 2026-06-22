Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 22 de junio: epicentro y magnitud

Un sismo de magnitud 3,4 se presentó a las 6:55 de la mañana de este lunes 22 de junio de 2026 en el departamento de Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su boletín actualizado. De acuerdo con la entidad, el fenómeno tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Los Santos, una región reconocida por su constante actividad sísmica debido a las características geológicas del territorio.

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El movimiento se produjo a una profundidad de 153 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo profundo. Asimismo, se precisó que el punto de origen se ubicó a aproximadamente seis kilómetros de Los Santos, nueve kilómetros de Jordán y 15 kilómetros de Cepitá, todos municipios del departamento de Santander. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura como consecuencia de este movimiento telúrico.

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La zona de Los Santos es uno de los sectores con mayor recurrencia sísmica en Colombia debido a su cercanía con el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las áreas de mayor actividad sísmica del mundo. Por esta razón, es frecuente que en esta región se registren movimientos de tierra de diferentes magnitudes a lo largo del año.



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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co