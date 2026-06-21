¿Quién era alias 'Marlon', segundo al mando de Iván Mordisco, que fue abatido en las últimas horas?

El presidente Gustavo Petro anunció el sábado que fue abatido en combate el segundo al mando de Iván Mordisco, líder de la principal disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogió a los acuerdos de paz de 2016. El Estado Mayor Central (EMC) figura entre los mayores actores armados ilegales en el país, que atraviesa su peor crisis de violencia en una década.

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"Alias 'Marlon', segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate", escribió Petro en la red social X.

No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz,



Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

'Marlon' era el jefe de las disidencias EMC en el departamento del Cauca y responsable de un atentado con explosivos en abril que dejó una veintena de civiles muertos en esa región.



El mandatario agregó que "es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia", donde "esta organización ha sido derrotada". El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también confirmó la muerte de alias Marlon.



Militares y policías "abatieron en combate (...) a alias Marlon, el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país", expresó. Señaló que el líder guerrillero "figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos".

𝐋𝐄 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀: 𝐂𝐀𝐘Ó 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐌𝐀𝐑𝐋𝐎𝐍”, 𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐃𝐄 “𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎” 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐒𝐔𝐑𝐎𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀Í𝐒.



Hace un año nos propusimos neutralizar a los principales… pic.twitter.com/FVjyGc2lQb — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 21, 2026

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Otros detalles de la muerte de alias 'Marlon'

En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue neutralizado Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', principal cabecilla Bloque Occidental Jacobo Arenas.

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La operación militar, desarrollada gracias al trabajo de inteligencia en la vereda San Isidro, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, permitió ubicar y neutralizar a este cabecilla, considerado uno de los principales autores de acciones terroristas y crímenes de lesa humanidad en el suroccidente del país.

Alias Marlon era responsable de múltiples atentados y crímenes de guerra contra la población civil, integrantes de la Fuerza Pública e infraestructura estratégica. Entre los hechos criminales que se le atribuyen, también se encuentra la planeación y ejecución de acciones terroristas mediante la adecuación de vehículos con artefactos explosivos en Jamundí, Valle del Cauca, y Timba, Cauca.

También era señalado por los delitos de homicidio de líderes sociales, homicidio y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, reclutamiento e instrumentalización de menores de edad, así como por el empleo de drones y vehículos acondicionados con explosivos para la ejecución de atentados terroristas.

El señalado llevaba 23 años en la organización terrorista, contaba con órdenes de captura vigentes por múltiples delitos y el Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de hasta $4.500 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura.

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Esta operación contribuye a la protección de las comunidades y la estabilidad del suroccidente colombiano, especialmente en los municipios Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suarez, morales, Argelia, Policarpa, Leiva, El Rosario, en el departamento del Cauca, afirmaron las autoridades.