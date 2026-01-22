Temblor sacudió a Colombia hoy, jueves 22 de enero de 2026: magnitud y epicentro.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3,3 con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. De acuerdo con el boletín oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se produjo a las 3:10 p. m., y tuvo una profundidad de 149 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento sísmico profundo.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Los Santos, a aproximadamente seis kilómetros; Jordán, a nueve kilómetros; y Villanueva, a 17 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del sismo.

