Temblor sacudió a Colombia hoy, miércoles 21 de enero de 2026: magnitud y epicentro

Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano este martes 21 de enero a las 12:39 del mediodía. El evento tuvo como epicentro el municipio de Achí, en el sur del departamento de Bolívar, y fue clasificado como un sismo superficial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El reporte indica que los municipios más cercanos al punto del sismo fueron Achí, a aproximadamente 14 kilómetros; Majagual, en el departamento de Sucre, a 19 kilómetros; y Guaranda, también en Sucre, a unos 25 kilómetros. El SGC precisó que el evento fue revisado y determinado de manera manual.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas asociados con este movimiento telúrico.



Seguidilla de temblores en Colombia hoy, miércoles 21 de enero

Achí, Bolívar: temblor de magnitud 2.6 a las 12:39, profundidad 30 km

temblor de magnitud 2.6 a las 12:39, profundidad 30 km Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2.2 a las 09:31, profundidad 132 km

temblor de magnitud 2.2 a las 09:31, profundidad 132 km Algeciras, Huila: temblor de magnitud 2.0 a las 09:09, profundidad 33 km

temblor de magnitud 2.0 a las 09:09, profundidad 33 km Riosucio, Chocó: temblor de magnitud 2.0 a las 08:24, superficial

temblor de magnitud 2.0 a las 08:24, superficial Lenguazaque, Cundinamarca: temblor de magnitud 2.3 a las 07:01, profundidad 142 km

temblor de magnitud 2.3 a las 07:01, profundidad 142 km Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2.5 a las 05:31, profundidad 150 km

temblor de magnitud 2.5 a las 05:31, profundidad 150 km Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2.4 a las 05:18, profundidad 139 km

temblor de magnitud 2.4 a las 05:18, profundidad 139 km Buenaventura, Valle del Cauca: temblor de magnitud 2.0 a las 04:44, superficial

temblor de magnitud 2.0 a las 04:44, superficial Buenaventura, Valle del Cauca: temblor de magnitud 2.0 a las 04:33, superficial

temblor de magnitud 2.0 a las 04:33, superficial Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2.3 a las 04:01, profundidad 144 km

temblor de magnitud 2.3 a las 04:01, profundidad 144 km Yotoco, Valle del Cauca: temblor de magnitud 2.2 a las 01:54, profundidad 118 km

temblor de magnitud 2.2 a las 01:54, profundidad 118 km El Playón, Santander: temblor de magnitud 2.2 a las 00:23, profundidad 157 km

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente muy activo debido a su ubicación geográfica privilegiada y compleja. El territorio nacional se encuentra en la intersección de tres grandes placas tectónicas:



La Placa de Nazca

La Placa del Caribe

La Placa Suramericana

El choque y la subducción (cuando una placa se introduce debajo de otra) de estas masas de tierra son los responsables no solo de los sismos frecuentes, sino también de la formación de las tres cordilleras y la actividad volcánica del país. En promedio, el SGC registra cerca de 2.500 sismos al mes en todo el territorio, aunque la gran mayoría son imperceptibles para la población humana.



Las autoridades recuerdan que, al vivir en un país con estas características geológicas, la mejor herramienta es la prevención y la construcción sismorresistente, ya que por ahora la ciencia no permite predecir con exactitud cuándo ocurrirá un evento de mayor magnitud.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co