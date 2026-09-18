Temblores de 4,4 y 4,6 sacudieron Chocó y el Pacífico: SGC confirmó epicentro y profundidad

La madrugada de este viernes 18 de septiembre estuvo marcada por una intensa actividad sísmica en el occidente de Colombia. Dos temblores de magnitud superior a 4 se registraron en el departamento del Chocó y zonas cercanas, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento de mayor magnitud ocurrió sobre la 1:17 de la madrugada y fue sentido en varias poblaciones de Chocó y Valle del Cauca, mientras que horas después, a las 3:45 de la mañana, un nuevo movimiento telúrico sacudió la región cercana a la costa del océano Pacífico.



Temblor de magnitud 4.6 cerca de Istmina, Chocó

El primer sismo de la madrugada tuvo una magnitud de 4.6 y se registró a la 1:17 a.m. hora local. El movimiento telúrico se localizó en cercanías de Istmina, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 42 kilómetros, considerada intermedia. De acuerdo con los datos técnicos reportados por el SGC, el evento fue ubicado en las coordenadas 4.41° de latitud y -76.72° de longitud. El análisis se realizó con información de 61 estaciones sísmicas y alcanzó cerca de 2.890 reportes ciudadanos, lo que evidencia que fue percibido ampliamente por la población.

Los municipios más cercanos al epicentro fueron Sipí, en Chocó, a 29 kilómetros; Trujillo, en Valle del Cauca, a 50 kilómetros; y El Dovio, también en Valle del Cauca, a 55 kilómetros. Habitantes de diferentes sectores reportaron haber sentido el temblor mientras descansaban, especialmente por tratarse de una hora en la que la mayoría de personas se encontraba durmiendo.

Segundo temblor sacudió el océano Pacífico

Horas más tarde, a las 3:45 a.m., las autoridades sísmicas registraron un segundo movimiento telúrico de magnitud 4.4 en el océano Pacífico. Este sismo tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, condición que suele favorecer que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.



La localización del evento fue establecida en las coordenadas 6.99° de latitud y -77.77° de longitud. Los municipios más próximos fueron Juradó, en Chocó, a 13 kilómetros; Riosucio, a 88 kilómetros; y Carmen del Darién, a 90 kilómetros. Aunque este segundo temblor registró menos reportes ciudadanos, con solo nueve notificaciones iniciales, su cercanía a la costa pacífica mantuvo en alerta a los habitantes de la región durante las primeras horas del día.



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Los temblores registrados durante la madrugada recuerdan que Colombia se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de América Latina, debido a la interacción de las placas tectónicas Nazca, Suramericana y Caribe. Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano insiste en la importancia de que la ciudadanía esté preparada ante cualquier emergencia, identifique zonas seguras dentro de sus viviendas y consulte únicamente información oficial después de un sismo.

ÁNGELA URREA PARRA

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