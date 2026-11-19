La controversia por la autenticidad del presunto título profesional de Verónica Estrada sumó un nuevo capítulo luego de que la Universidad Nacional emitiera un comunicado oficial en el que fijó su posición sobre el caso y explicó los resultados de las verificaciones realizadas por la institución. A través del Comunicado No. 36 de 2026, la Rectoría y la Facultad de Minas de la sede Medellín explicaron que "la verificación fue realizada mediante los procedimientos académicos y administrativos establecidos para validar títulos y certificaciones expedidos por la universidad".

Según informó la institución, el 23 de octubre de 2025 la División de Registro y Matrícula revisó tanto archivos físicos como digitales relacionados con el caso. Como resultado de esa consulta, concluyó que "no encontró registros que acreditaran la condición de egresada" de Verónica Estrada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. La universidad también indicó que la documentación presentada para su revisión generó nuevas alertas. De acuerdo con el comunicado, la copia del registro de diplomas aportada para la verificación tampoco habría sido expedida por la institución.



La Universidad Nacional presentó denuncia ante las autoridades

Tras los hallazgos encontrados durante el proceso de revisión documental, la Universidad Nacional confirmó que interpuso "la denuncia correspondiente y continuará impulsando su trámite ante las autoridades competentes", señaló la institución al explicar las acciones emprendidas tras las verificaciones realizadas. El centro académico precisó que serán las autoridades las encargadas de determinar responsabilidades y establecer si existen sanciones que deban imponerse dentro del marco legal vigente. La universidad insistió en que su papel se ha limitado a la revisión de los registros institucionales y a la entrega de la información obtenida durante el proceso de verificación.

#Atención | La Universidad Nacional de Colombia reitera que, como informó el pasado 23 de octubre de 2025, no encontró registro de que Luz Verónica Estrada Holguín sea egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Sede @MedellinUNAL.



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En el comunicado, la Universidad Nacional aprovechó para explicar los mecanismos tecnológicos que utiliza actualmente para garantizar la autenticidad de los títulos otorgados a sus egresados. La institución recordó que desde 2019 implementó un sistema de expedición de títulos electrónicos para todos sus graduados. Estos documentos cuentan con firma digital y mecanismos que permiten verificar su autenticidad a través de plataformas oficiales.



Además, señaló que los procesos de validación incorporan tecnologías de seguridad que buscan proteger la integridad de los diplomas y las actas de grado frente a posibles alteraciones o falsificaciones. Según la universidad, cualquier ciudadano o entidad interesada puede corroborar la validez de los títulos electrónicos mediante los sistemas oficiales de consulta habilitados para ese propósito.



Rechazo a la falsificación de documentos académicos

La Universidad Nacional también aprovechó el pronunciamiento para defender la legitimidad de sus procesos académicos y el prestigio construido por la institución durante más de siglo y medio de historia. En ese sentido, afirmó que "ninguna acreditación académica puede respaldarse en el reconocimiento de 160 años de trayectoria de nuestra institución, sin haber cumplido los procedimientos que le dan legitimidad".



Asimismo, expresó un rechazo categórico a cualquier intento de falsificar o alterar documentación académica, al advertir que este tipo de conductas afectan la confianza pública en las certificaciones educativas. "Rechazamos categóricamente la falsificación, alteración y utilización fraudulenta de documentos académicos", manifestó la institución.

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Finalmente, la Universidad Nacional reiteró que las verificaciones realizadas no reemplazan el trabajo de los organismos de investigación y que cualquier determinación sobre eventuales responsabilidades deberá adoptarse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. La institución concluyó que seguirá trabajando en la protección de la autenticidad de sus títulos, la transparencia de sus procedimientos y la defensa del buen nombre construido por generaciones de estudiantes, profesores e investigadores que han pasado por sus aulas.

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