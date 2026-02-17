Tiroteo en pleno Carnaval de Barranquilla deja a turistas extranjeros heridos

El terror se apoderó de las personas en un local del barrio Montecristo en medio de las fechas más célebres del Carnaval de Barranquilla por cuenta de un tiroteo registrado en horas de la noche.

El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de febrero alrededor de las 10:00 p. m. en una panadería del sector, llamada Abastos La Rueda, cuando varias personas se encontraban departiendo en medio de bebida, música y jolgorio.De repente, un hombre, sin identidad o móviles establecidos todavía, interrumpió el ambiente de celebración con un arma de fuego y sembró el pánico al disparar.

Según medios locales, el individuo entró hasta la terraza del establecimiento y abrió fuego de forma indiscriminada en contra de los asistentes. Como resultado, tres turistas extranjeros, de nacionalidad francesa inglesa e italiana, que estaban disfrutando de las fiestas carnavaleras resultaron heridos. En un video grabado por un testigo se puede observar que los asistentes del establecimiento estuvieron con las víctimas mientras esperaban asistencia.



Uniformados llegaron hasta el punto, localizado en la carrera 56 con calle 50 para atender la emergencia. Las víctimas fueron trasladadas posteriormente a un centro médico.



El teniente coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla se refirió a lo ocurrido en el barrio Montecristo y confirmó que las víctimas eran turistas que se encontraban en la ciudad del Atlántico para celebrar las fechas del Carnaval.

El comandante también manifestó que la institución dispuso de toda su capacidad para esclarecer los hechos y establecer quién o quiénes fueron los responsables de este tiroteo. Este caso está siendo manejado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento se desconoce el paradero del criminal, al igual que los posibles motivos detrás de este ataque o si actuó solo.

MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZO

NOTICIAS CARACOL