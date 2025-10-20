En vivo
COLOMBIA  / Alerta en el Caribe: onda tropical AL98 podría volverse ciclón en próximos días, según el Ideam

Alerta en el Caribe: onda tropical AL98 podría volverse ciclón en próximos días, según el Ideam

El Ideam advierte sobre la posible evolución ciclónica de la onda tropical AL98, que ya genera fuertes vientos y oleaje en el Caribe; el nivel de alerta ha sido elevado en cuatro departamentos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2025
Autoridades monitorean onda tropical ante posible evolución ciclónica en el Caribe occidental
La probabilidad de que este sistema desarrolle una formación ciclónica ha crecido en un 50% en las próximas 48 horas y alcanzando un 80% en los próximos siete días.
IDEAM

