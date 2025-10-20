Alerta en el Caribe: onda tropical AL98 podría volverse ciclón en próximos días, según el Ideam

Las autoridades han intensificado el monitoreo y las alertas en toda la región Caribe ante la evolución de la onda tropical AL98, la cual se desplaza actualmente sobre el oriente del mar Caribe. Según los análisis técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la probabilidad de que este sistema desarrolle una formación ciclónica ha crecido significativamente, situándose en un 50 % en las próximas 48 horas y alcanzando un 80 % en los próximos siete días.

Aunque las autoridades competentes han señalado que el sistema aún no representa una afectación directa sobre el territorio continental, la mesa técnica de alertas por ciclones tropicales decidió incrementar el nivel de precaución debido a la organización y convección que ha mostrado la onda.



La evolución de AL98 que gana fuerza en el Caribe

La onda tropical AL98 se encuentra en tránsito hacia el occidente y se espera que continúe este desplazamiento, acercándose a la costa norte del país en el transcurso de las próximas 48 horas. Actualmente, el fenómeno ya está influyendo en las condiciones marítimas del Caribe, ya que se han registrado vientos con velocidades que se acercan o superan los 55 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros.

Las proyecciones indican que, a medida que el sistema avance, podría generar vientos fuertes con velocidades superiores a los 63 kilómetros por hora, unos 34 nudos, sobre la zona marítima central y oriental del Caribe colombiano. Esta situación tiene el potencial de incrementar las lluvias en varios sectores de la región y su zona marítima, acompañadas de rachas de viento.



Los departamentos que están sobre aviso

En respuesta a estas previsiones, el Ideam, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Aerocivil, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Dirección General Marítima (DIMAR) han elevado los estados de aviso para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar.



Adicionalmente, se mantiene el estado de vigilancia para los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este estado de vigilancia se establece para la costa sur, ante la posibilidad de cambios en las condiciones de viento y un aumento en las precipitaciones.

Las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) en los departamentos bajo 'Aviso' están llamadas a mantener activos sus protocolos y planes de contingencia, destacando en las acciones de seguimiento y preparación ante un posible cambio de las condiciones en las próximas horas.



Las recomendaciones que debe tener en cuenta

Las autoridades han emitido un llamado general a la precaución, especialmente para la comunidad marítima y aeronáutica. Recomendando a la comunidad estar atenta a los pronósticos y comunicados oficiales, debido a las evoluciones esperadas. Se solicita mantener precaución en el desarrollo de todas las actividades marítimas en la zona.

Para las zonas terrestres, se sugiere mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de preparación para la respuesta, teniendo en cuenta que la perturbación podría interactuar con los sistemas meteorológicos locales. Aunque la Aeronáutica Civil (Aerocivil) no ha reportado afectaciones directas sobre la operación aérea, ha recomendado a los centros de pronóstico y dependencias aeronáuticas preparar planes de contingencia ante posibles incrementos de precipitación y viento en la zona.

La Mesa Técnica de Alertas ha asegurado que continuará con el monitoreo constante del sistema AL98 y que el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales y el Plan Nacional de Respuesta se mantienen activos. El próximo informe oficial se estará compartiendo por sus canales oficiales si la evolución del sistema lo requiere.

Comunicado Especial No. 03 – Onda Tropical (AL98) Octubre 20 de 2025, 08:30 HLC 🌀



❇️ El Ideam informa que la onda tropical AL98, ubicada sobre el oriente del mar Caribe, continúa desplazándose hacia el occidente con una probabilidad de formación ciclónica pic.twitter.com/3rEiYZfsnd — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 20, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL