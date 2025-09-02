Tragedia en paseo de río: joven habría muerto tras lanzarse al agua y golpearse con una roca

Una grave tragedia se presentó en el municipio rural de Aipe, Huila, luego de que un joven de 21 años perdiera la vida en pleno paseo de río. La primera versión del caso apunta a que el sujeto, quien se encontraba departiendo con varias personas, se habría lanzado de clavado al agua sin percatarse de la presencia de una roca, la cual le impactó la cabeza y le produjo su deceso casi inmediato.

Acorde con medios de la región, inmediatamente el joven fue sacado del agua y recibió todo tipo de auxilios, pero los esfuerzos no pudieron salvarle la vida. La herida que había quedado en su cabeza había provocado su muerte. Uniformados del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aipe llevaron a cabo el respectivo traslado del joven hacia el casco urbano, en donde se le hicieron los respectivos procedimientos forenses.

El hecho provocó todo tipo de reacciones entre la comunidad y la institución educativa en la que el hombre llevaba a cabo sus estudios. Su nombre era Hernán Santiago Narváez Pérez, tenía 21 años y estudiaba Ingeniería de Petróleos en la Universidad Surcolombiana, del mismo departamento.



Por su parte, la institución educativa a la que pertenecía el joven publicó un sentido mensaje de condolencias, lamentando el incidente y enviando un solidario mensaje para todos sus familiares y seres queridos.

"Con profundo pesar, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana informa el fallecimiento de Hernán Santiago Narváez Pérez, estudiante de Ingeniería de Petróleos. Nuestro corazón acompaña a su familia y amigos en este momento tan difícil. Estamos juntos en el dolor, en el respeto y en el recuerdo de un joven lleno de potencial, compromiso y alegría. Un abrazo fuerte a todos los que lo conocieron", se lee en el comunicado.

Este martes 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana, la universidad organizó un espacio para hacer oración y homenaje a la vida y el recuerdo del joven fallecido. Esta no es la primera noticia trágica que se conoce recientemente en el departamento de Huila, pues en la noche de este lunes 1 de septiembre se presentó un trágico incidente vial en el que cinco personas perdieran la vida.



¿Qué ocurrió en accidente vial en Huila que dejó 5 muertos?

Este accidente involucró un camión, un tractocamión y otras tres motocicletas, dejando un saldo de cinco personas muertas y 8 afectados que quedaron gravemente heridos. Aunque por el momento todo es materia de investigación, la principal hipótesis de las autoridades apunta a que los hechos ocurrieron tras un incidente con un motociclista.

Acorde con dicha hipótesis, luego de que un motociclista sufriera un accidente con un camión, varios vehículos que se movilizaban por la vía se detuvieron y sus pasajeros se bajaron para intentar auxiliar al afectado, pues al parecer este se encontraba vivo bajo el camión involucrado en el primer accidente, tal como lo explica uno de los testigos que grabaron los hechos y lo publicaron en redes sociales.

Las personas que se bajaron a auxiliar fueron sorprendidas por el impacto de un tractocamión que bajaba por el mismo corredor a toda velocidad, pues al parecer el conductor se había quedado sin frenos.

