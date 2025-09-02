Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tragedia en paseo de río: joven habría muerto tras lanzarse al agua y golpearse con una roca

Tragedia en paseo de río: joven habría muerto tras lanzarse al agua y golpearse con una roca

Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de Aipe, Huila, en un afluente natural.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:12 p. m.
Comparta en:
Joven murió en paseo de río
El joven, según la primera hipótesis, habría muerto inmediatamente tras el fuerte golpe. -
Fotos: Universidad Surcolombiana e imagen de archivo (referencia)