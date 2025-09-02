Publicidad

Noticias Caracol En Vivo
COLOMBIA  / Grave accidente en Huila dejó al menos cinco muertos: vehículo de carga arrolló a varias personas

Grave accidente en Huila dejó al menos cinco muertos: vehículo de carga arrolló a varias personas

Las primeras versiones indican que un tractocamión atropelló a múltiples personas que auxiliaban a otro accidentado, además de chocar a varios vehículos detenidos en la vía. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:13 a. m.
Accidente en Huila
Accidente en Huila
REDES SOCIALES