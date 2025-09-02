Grave accidente en Huila dejó al menos cinco muertos: vehículo de carga arrolló a varias personas

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este lunes, 1 de septiembre, en el departamento del Huila, dejó como saldo preliminar al menos cinco personas muertas y ocho más heridas. El siniestro se registró en la vía que comunica a Altamira con Garzón, a la altura del kilómetro 53+630, en la vereda Rancho Nariño, cuando un vehículo de carga arrolló a varias personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho comenzó cuando un motociclista colisionó contra un camión y quedó atrapado debajo del vehículo, gravemente herido. Testigos relataron que algunos conductores y transeúntes detuvieron su marcha para intentar auxiliarlo. En medio de estas labores de ayuda, una tractomula que transitaba por el sector perdió el control y terminó embistiendo a quienes estaban en la vía.

Según conoció la emisora La FM, en total habrían estado involucrados seis vehículos en el accidente, entre ellos motocicletas, un microbús de servicio público y un tractocamión que, de acuerdo con versiones preliminares, habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos.



Pese a esta primera hipótesis, las autoridades aún investigan si el hecho obedeció a un microsueño del conductor del tractocamión o a problemas técnicos que impidieron frenar a tiempo. Por lo pronto, la emergencia generó la movilización inmediata de organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, Bomberos y ambulancias de la zona, además de la Policía de Tránsito, que se encargó de acordonar el área y facilitar la atención de los heridos.

“Ante el accidente ocurrido en el municipio de Altamira, les pedimos cordialmente un poco de paciencia. Las unidades de tránsito ya se encuentran en el lugar adelantando las diligencias y recopilando la información correspondiente, la cual será compartida en cuanto esté disponible”, señalaron voceros de la Policía en un comunicado oficial conocido por Blu Radio.

La carretera Altamira–Garzón permanece cerrada de manera indefinida mientras las autoridades adelantan el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos siniestrados. Este cierre ha generado represamiento en la movilidad, afectando a transportadores y viajeros que transitan por el corredor vial.

Entre las víctimas fatales fue identificado Alexander Álvarez Tapias, de 53 años, oriundo de Neiva, quien se desempeñaba como ayudante de un microbús de servicio público afiliado a la empresa Flota Huila que también habría hecho parte del choque. Conforme con medios locales, el vehículo de placas TBO700, marca Mercedes Benz, color rojo y blanco, cubría la ruta hacia el departamento del Caquetá con varios pasajeros a bordo.

En total, las primeras informaciones hablan de cinco personas fallecidas y ocho heridas, trasladadas al hospital de Garzón, donde permanecen bajo atención médica.

El siniestro múltiple habría dejado una lista de automotores afectados. Según el reporte conocido por La FM, entre estos está una motocicleta Pulsar; un camión Chevrolet de placas SLH799, color azul; una motocicleta Honda, de placas PKI24G, color negro con rojo; otra motocicleta Honda, de placas NBF98B, color rojo; un microbús de Flota Huila, donde viajaban varias de las víctimas fatales y heridos; y un tractocamión Kenworth de placas SQZ443, color verde, señalado como presunto causante del accidente por fallas en el sistema de frenos.

Se espera, por el momento, un comunicado oficial en el que se confirme el número definitivo de personas fallecidas y heridas, así como las causas que originaron el siniestro vial. Mientras tanto, la investigación continúa en curso para esclarecer con precisión qué provocó la tragedia en la vía Altamira–Garzón.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

