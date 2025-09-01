Publicidad

Tragedia en Turbo, Antioquia: bebé muere tras tomar sustancia tóxica de una botella de gaseosa

En un momento de descuido, el abuelo del menor fue a atender a unos clientes en su tienda y cuando volvió el niño estaba agonizando con la botella a su lado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 01, 2025 01:11 p. m.
Tragedia en Turbo, Antioquia: bebé muere tras tomar sustancia tóxica de una botella de gaseosa
