Trágico accidente en Medellín: conductor ebrio arrolló a 4 trabajadores del metro este domingo

Un lamentable incidente se presentó en la madrugada de este domingo 26 de octubre en Medellín, luego de que cuatro trabajadores de la empresa Metro fueran arrolladas por un vehículo conducido, presuntamente, por un hombre en estado de alicoramiento. El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto y dio mayores detalles de lo ocurrido.

El mandatario dijo que todo aconteció hacia las 4:30 de la madrugada sobre la autopista de la ciudad, en donde actualmente se llevan a cabo los respectivos trabajos en la vía del metro. Hacia esa hora, una motocicleta produjo un accidente de tránsito al golpear el cerramiento del lugar y afectar todos los instrumentos que estaban dispuestos para delimitar los cierres correspondientes. Adicionalmente, el conductor de este vehículo chocó las motocicletas parqueadas de los trabajadores que allí se encontraban y se dio a la fuga.

En eso, los operarios que se encontraban en el punto decidieron acudir al lugar de los hechos para revisar los daños que recibieron sus motocicletas. Pasaron pocos minutos y, desde la distancia, se divisó un vehículo a toda velocidad que ingresa a la obra sin percatarse de las respectivas señalizaciones, arrollando a cuatro trabajadores y acabando con la vida de uno de ellos en el mismo sitio. Posteriormente, el conductor responsable del accidente fue detenido por las autoridades. Es relevante dar a conocer que, acorde con Gutiérrez, al sujeto se le hizo el respectivo examen de embriaguez, marcándose primer grado de alcoholemia.



Cuál es el estado de los sobrevivientes

El alcalde sostiene que, debido a las demoras que se presentaron desde que ocurrió el hecho y hasta cuando se hizo la respectiva prueba, inicialmente el conductor pudo haber alcanzado grados mayores de alcohol en su cuerpo. "Al conductor del vehículo ya se le practicó hace unos minutos el examen de embriaguez y marcó primer grado de alcoholemia. Seguramente a la hora del accidente el grado era mayor. Me duele mucho esto. Mi solidaridad con la familia y amigos de la persona fallecida. Estamos pendientes de las otras personas heridas", dijo Gutiérrez.



"Como Alcalde, debo informarles de una situación muy triste que sucedió hoy a las 4:30 am sobre la autopista, justo en el sitio en donde se realizan los trabajos en la vía del Metro. Se produjo un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada una motocicleta que impactó inicialmente el cerramiento afectando los elementos de delimitación y dos motocicletas pertenecientes a trabajadores del contratista de la obra. La motocicleta se va del lugar. El personal se acerca a verificar lo sucedido y en ese momento un vehículo particular ingresa intempestivamente a la zona delimitada con señalización, arrollando 4 personas. Una persona falleció en el sitio y dos más fueron remitidos a centros asistenciales (uno de ellos se encuentra en estado crítico)", escribió Gutiérrez desde su cuenta de X.

