Rifirrafe entre Fico Gutiérrez y Carlos Carrillo por atención de emergencia en Villatina, Medellín

Más de 200 personas quedaron damnificadas por el impresionante deslizamiento que hubo en el barrio Villatina, en la comuna 8 de Medellín, capital de Antioquia, por las lluvias que azotan la ciudad y que taponó varias viviendas. Por fortuna, no se ha reportado ninguna víctima fatal.

La grave situación en el sector hizo que se desatara un desencuentro entre el alcalde Federico Gutiérrez y el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, por la falta de recursos para brindar ayuda a la comunidad afectada por el alud, del que hubo un primer movimiento de masa el miércoles, pero que sorprendió a los ciudadanos a las 2:30 de la madrugada de este jueves 22 de mayo.

Una de las damnificadas le contó a Noticias Caracol que estaba durmiendo cuando se produjo la emergencia. “Lo que nos salvó fue que mi hermano a esa hora se levantó el baño, escuchó como un estruendo, que se cayó el árbol, salió a mirar a ver qué pasaba cuando se escuchaba que traqueaba todo y entonces llegó y nos levantó a mi mamá, a mi sobrino, a mi persona y mis hermanos, y cuando empezamos pues a salir no sabíamos ni qué hacer porque para dónde salimos, la vecina del frente estaba encerrada y nos tocó ayudarla a salir por la ventana y ya empezamos a evacuar todos, todo el mundo gritando para que saliera, eso fue lo que más nos alarmó”.

“Empezamos a subir y al momentico empezó ya a desmoronarse más todavía”, agregó, detallando que tienen un albergue en la junta de acción comunal.

Ungrd dijo que “no tiene un peso para invertir en esta emergencia”, según alcalde Gutiérrez

El mandatario paisa dijo que “ya son 53 las viviendas evacuadas y serán más”, porque las lluvias en la ciudad no cesarán, por lo menos, en lo que queda de mayo, indicó. Para atender la emergencia en el barrio Villatina, informó en Blu Radio se declaró “la calamidad pública y hemos podido, por ejemplo, en toda esta emergencia, básicamente trasladar más de 60.000 millones de pesos para obras que se requieren de mitigación y para atención de las comunidades. En eso es lo que vamos inicialmente en estos días y será mucho más”.

Al ser preguntado sobre la ayuda que ha recibido de la Ungrd, Gutiérrez declaró que “es como si a Medellín lo hubieran borrado del mapa. Es una tristeza. Pero nosotros aquí no vinimos a quejarnos sino a trabajar. La Unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional no tiene un peso para invertir en esta emergencia, así me lo dijo el director de la Unidad de Gestión del Riesgo”.

“Hace 15 días, básicamente nos mandaron unas colchonetas, unos temas de ayuda humanitaria, se lo agradecemos, pero le he dicho, nosotros necesitamos recursos para obras de mitigación y me dijo que no tenía un solo peso. Eso me dijo el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, el doctor Carrillo. Se puso a la orden y yo le dije que yo necesito es apoyo y aquí todos los recursos los hemos puesto nosotros”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “no hemos recibido un peso del Gobierno nacional, y no solo yo. Vaya pregúntele a cualquier otro alcalde, otro gobernador. Mientras derrochan plata en otra cantidad de cosas, nosotros en esta emergencia y no llegan los recursos”.

En palabras de Federico Gutiérrez, la razón tendría que ver con “la venganza del Gobierno nacional con Medellín por razones políticas conmigo, pero es infame que en medio de una emergencia humanitaria ni siquiera les interese lo que pasa con la gente en nuestra ciudad. Pero como lo que no sirve estorba, entonces nosotros seguimos trabajando, y aquí seguimos trabajando y poniendo el pecho con la solidaridad de la gente y con los recursos de la alcaldía, y no vamos a parar. Nosotros a la gente no la dejamos sola, pero esa es la realidad que estamos viviendo”.

