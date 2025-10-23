Continúan obras para reestablecer servicio del metro de Medellín en su totalidad: dan posible fecha

A toda máquina trabajan 80 personas para atender la emergencia registrada en la vía férrea del metro de Medellín y habilitar nuevamente el paso de los trenes la próxima semana. El pasado 20 de octubre la gerencia del medio de transporte dio a conocer que estaban trabajando para tratar la falla. "El sistema no presenta interrupciones en las 26 estaciones que tienen dos líneas y, puntualmente, la afectación se produce solo en un kilómetro, entre las dos paradas El Poblado y Aguacatala".

Ya son cuatro días de esta contingencia en el Metro de Medellín generada por una socavación súbita en la vía férrea. La meta de la empresa antioqueña es habilitar el tramo Aguacatala-Poblado entre el lunes y martes de la próxima semana. "Las obras van bien. Se han presentado fuertes lluvias, eso puede interrumpir. Pero hoy, por ejemplo, que tenemos un solazo tremendo y un calor tremendo, no se ha parado y con lluvia tampoco se va a parar. La prioridad es restablecer rápido el servicio en su totalidad", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

¿Cómo son las obras para restablecer el servicio completo del metro de Medellín?

Son dos frentes trabajando las 24 horas y los esfuerzos de estos días se han concentrado en estabilizar el talud entre la vía del tren y el río Medellín. "Uno para estabilizar hacia el río, para evitar que las filtraciones penetren por debajo de la vía férrea y allí estamos colocando unas grandes bolsas con una tonelada de material. Se colocan allí con maquinaria pesada y esas bolsas son una medida de mitigación temporal. Eso nos ayuda a contener y poder operar la semana entrante de manera segura", explicó Tomás Andrés Elejalde, gerente del Metro de Medellín.



Cuando se estabilice el talud seguirá el lleno de las excavaciones, el trabajo más minucioso y determinante para poder habilitar el paso de los trenes. "Allí no podemos simplemente volcar material para llenar, sino que tenemos que hacer capas, etapas con diferentes espesores y diferentes durezas y consistencias, incluso con geotextiles para poder garantizar la rigidez en la parte inferior y la flexibilidad que requiere la parte superior para el paso de los trenes", agregó Elejalde.

Los funcionarios del metro de Medellín estiman que son 150.000 usuarios afectados cada día en las estaciones Poblado y Aguacatala por la interrupción del sistema de transporte. Además, recordaron que los buses de Metro Plus están dispuestos en ambas estaciones para el transbordo gratis permanecen activos. Elejalde dijo que para darle continuidad a los viajes de los usuarios se dispusieron de múltiples opciones de transporte alternativas.



"Rutas metropolitanas desde el centro de Medellín directo a los municipios, 62 rutas integradas que se reubicaron y están operando desde las estaciones Industriales, Poblado y Aguacatala, buses tipo Metroplús en circuito entre Aguacatala y Poblado por la avenida Las Vegas y una ruta caminera segura entre las dos estaciones para aquellos usuarios que prefieran caminar”, aseguró el funcionario.

"A la fecha, en las márgenes del río Medellín, se intervienen 17 puntos críticos de 89 que se han identificado. Para los 17, las inversiones son superiores a los $35.000 millones y, con el plan que ya se había aprobado desde el Área Metropolitana, los recursos llegarán a más de $150.000 millones", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

El llenado en este punto de la vía férrea es de carácter estructural y el material que se usa debe ser seleccionado cuidadosamente, indicaron las autoridades. "El procedimiento también requiere de geotextiles de diferentes densidades y resistencias. El Metro de Medellín calcula que deben hacerse unas cinco etapas de lleno con un proceso secuencial de compactación para generar dureza en el fondo y cierta flexibilidad a la vía férrea, y así garantizar la seguridad al paso de los trenes".

MATEO MEDINA ESCOBAR/MARIANA RODRÍGUEZ (MEDELLÍN)

NOTICIAS CARACOL