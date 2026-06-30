Tras video de alias Marlon, Mindefensa dice que "neutralización no podía ser plenamente confirmada"

En las últimas horas hay incertidumbre por un video en el cual aparece a alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, quien, según el presidente Gustavo Petro, había muerto en combate el pasado 20 de junio. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se encuentran investigando el clip, y que, "al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada".

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Alias Marlon es señalado por las autoridades como el máximo jefe de los frentes de las disidencias de las Farc en el Cauca y estaba al frente del bloque Jaime Martínez, una de los más fuertes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia liderada por Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. Sería el responsable del atentado en Cajibío el pasado 25 de abril, que dejó 21 personas muertas.

Según dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado 20 de junio, Iván Jacobo Idrobo Arredondo, como es el nombre de alias Marlon, había muerto en un operativo: "El jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general, alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate. Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia. Por el número de fusiles y personas presas y niños liberados, ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada".



Asimismo, el ministro Pedro Sánchez informó que la neutralización se habría dado en área rural de la vereda San Isidro, en Buenaventura, Valle del Cauca. "Iremos por los cabecillas que reemplacen a los criminales neutralizados. La neutralización de alias Marlon representa un golpe estratégico contra las disidencias de alias “Mordisco” y demuestra que la Fuerza Pública mantiene la iniciativa y ofensiva operacional en todo el territorio nacional", escribió en su momento.



Esto dijo Mindefensa tras video donde se ve alias Marlon

Luego de que las disidencias de las Farc publicaran un video en donde está alias Marlon, y en el cual hablan de sucesos que ocurrieron después de las elecciones del pasado 21 de junio, el ministro de Defensa reiteró que están verificando la autenticidad del clip. Además, afirmó que en varias entrevista posteriores había aclarado que, si bien lo reportes operacionales y de inteligencia indicaron que este criminal había sido neutralizado, "al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada".



En conversación con Noticias Caracol en vivo, Sánchez señaló que, un día después del anuncio de la supuesta muerte, el personal de inteligencia mencionó que las disidencias se habrían llevado el cuerpo para despedirlo en un acto "ceremonial". Sin embargo, el ministro hizo énfasis en que el cadáver es necesario para confirmar la muerte: "En consecuencia, tampoco fue procedente el reconocimiento o pago de la recompensa respectiva", indicó en su cuenta de X.

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Por lo tanto, el ministro dijo que, "si se confirma que está vivo, habría un error de la información que nos suministraron de inteligencia de operaciones". El funcionario reiteró, además, que las autoridades mantienen "el seguimiento contra estas estructuras criminales. Lo que tengamos que hacer, lo haremos".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL