Familia que viajó desde Colombia está atrapada bajo escombros tras terremotos en Venezuela

La tragedia que deja más de mil muertos en Venezuela tras los dos terremotos que se vivieron en el país el pasado 24 de junio, no solo afecta a quienes se encontraban en el país vecino. El dolor y la preocupación también la viven los venezolanos que residen en otros países, entre ellos en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Antioquia, una familia no pierde la esperanza de encontrar a sus seres queridos, quienes se encontraban de vacaciones en el país vecino y que, además, el día de la tragedia se encontraban precisamente en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.



Familia perdida en Venezuela

Se trata de una familia de tres integrantes (mamá, papá e hijo) de la que sus seres queridos en Colombia no tienen noticias desde el día de los terremotos. María Teresa, amiga de la familia, contó a Noticias Caracol lo último que supo sobre ellos.

Oriana Sivira, José Alejandro Ruiz y su hijo José Andrés Ruiz Sivira viajaron el pasado 14 de junio desde Antioquia a Venezuela, donde iban a disfrutar de unos días de vacaciones y solucionar temas de su documentación. Según la amiga de la familia, primero llegaron a San Cristóbal y, luego de unos días, llegaron a Caracas para visitar a la familia de ella.



"El miércoles, el mismo día del terremoto, viajaron a La Guaira. Estaban hospedados en Vista al Mar, Caraballeda, en el primer piso en el 107. Estaban ellos tres más la mamá de Oriana, la señora Iris Salazar, su tía Rosmar Sivira y una niña Victoria Urreola Sivira. Ellos seis se dice que están en el sótano", detalló y agregó que el hermano de Oriana se encuentra como rescatista voluntario en el lugar, donde se reporta que se escuchan sobrevivientes bajo los escombros.



La familia Ruiz Sivira es una de las tantas que se radicaron en Colombia en busca de mejores oportunidades. Oriana, en Sabaneta, había logrado emprender con su spa de uñas, mientras su esposo es empleado de logística en una empresa de alimentos. Su pequeño hijo es un deportista del municipio que jugaba en el equipo Cefusa y de la selección de atletismo de Sabaneta. Las amigas de la familia también contaron que el viaje a Venezuela fue un poco accidentado, lo que estaban interpretando como señales de que algo iba a pasar. "Estaban de vacaciones y se convirtió en una pesadilla", agregó.

Publicidad

"Días antes de este viaje nos habíamos encontrado y ella me contaba la expectativa que tenía de viajar a su país. Con mucho esfuerzo ahorraron para poder tener este viaje, pero pasaron muchas cosas antes, creemos que pudieron ser señales de Dios. Cuando compraron los vuelos fue un tema con la aerolínea, les tocó hacer varios PQR para agendar el vuelo, viajaron el 14 de junio, llegaron a Cúcuta y el vuelo no aterrizó, les tocó devolverse a Rionegro. Ella nos dijo que ella creía que eran señales de Dios y que por eso les tocó devolverse. Estuvieron una noche en un hotel y al día siguiente sí viajaron a San Cristóbal", detalló Gina, otra amiga de la familia.

Insistieron en que, a pesar del tiempo de desconexión con sus familiares en Venezuela, Oriana solía comunicarse con ellas y enviarles fotos de cómo estaban disfrutando. Una de las últimas comunicaciones que recibieron fue cuando el núcleo familiar viajó a La Guaira y se tomaron una foto todos juntos en la playa. "Parte de la familia de Oriana se regresó a Caracas, ellos se quedaron en La Guaira y desde ahí no sabemos nada de ellos. Tenemos mucha esperanza de que ellos sigan con vida por la parte en que estaban ubicados, lo que pasa es que las horas siguen corriendo y se necesita más ayuda y maquinaria. Se han hecho monitoreos y se han visto señales de vida de sobrevivientes".

Publicidad

*Con reportería de Érika Zapata desde Sabaneta, Antioquia

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co