Tres mujeres fueron asesinadas en ataques armados en el Cauca; sería la primera masacre de 2026

A pocos días de 2026, la violencia sacudió al país con lo que sería la primera masacre del año. Luego de que tres mujeres fueran asesinadas en hechos ocurridos el 3 de enero en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



De acuerdo con la información reportada por el instituto, el primer crimen se registró cuando hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial y atacaron a Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar. Lamentablemente, la mujer murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Horas después, mientras familiares y allegados realizaban el velorio de la víctima, se produjo un nuevo ataque armado contra los asistentes al funeral. En medio del caos y el intento de huida, Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53, fueron alcanzadas por los disparos y perdieron la vida.

La secuencia de los hechos y la cercanía temporal entre los asesinatos llevaron a que organizaciones sociales y autoridades clasificaran el caso como una masacre, al tratarse de homicidios múltiples relacionados entre sí y ocurridos en un corto lapso de tiempo.



El instituto sostiene que la Defensoría del Pueblo había alertado sobre la el alto riesgo para la población del municipio. "La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Santander de Quilichao con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representan un riesgo permanente de violación a los derechos de la población", Explicó Indepaz en su cuenta de red social X.



Este episodio se presenta en una zona que ha sido objeto de reiteradas alertas por violencia. Indepaz ha señalado que en esta región operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos estructuras como los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, además de bandas de carácter local que se disputan el control territorial.

La situación ha generado temor entre los habitantes de Santander de Quilichao, quienes advierten un deterioro de las condiciones de seguridad.

Entre tanto, las autoridades informaron que avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de los crímenes e identificar a los responsables, al tiempo que anunciaron el refuerzo de las acciones de seguridad en el norte del Cauca.

📆 Fecha: 03/01/2026

📍 Lugar: Santander de Quilichao, Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



