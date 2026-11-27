El estruendo de una explosión retumbó en zona rural de Los Patios, municipio de Norte de Santander, en la madrugada del 27 de noviembre. Lo que había iniciado como una llamada por homicidio terminó con un ataque con explosivos contra los policías que fueron a atender el reporte en la vereda Agualinda. La hipótesis es que un cadáver habría sido utilizado por un grupo ilegal como señuelo para perpetrar este atentado contra miembros de la fuerza pública.



Atentado contra policías en Los Patios, Norte de Santander: esto ocurrió

Unos policías del CAI Betania fueron asignados para atender el reporte de un cuerpo que estaba tendido en plena vía. Los uniformados llegaron a la escena en la madrugada para inspeccionar y, una hora después, cuando se trasladaban en dos motos por la vía que conduce de Pamplona a Los Patios, la explosión los sorprendió. George Quintero, secretario de Seguridad en Norte de Santander, explicó que los efectivos fueron afectados por una carga explosiva “de piso” que se activó al paso de ellos. “Estaban esperando que ellos pasaran, premeditando esta actividad”. Cuatro policías resultaron afectados.

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Este nuevo ataque pone sobre la mesa el concepto de la perfidia y los métodos ilícitos de guerra prohibidos en el derecho internacional humanitario, entendiendo la perfidia como una estrategia que consiste en engañar a su adversario al apelar a la buena fe del otro para traicionarlo y obtener una ventaja. Precisamente, el DIH prohíbe matar, herir o capturar a un adversario bajo esta técnica. Y es que las autoridades dicen que el cuerpo que estaba en la vía, en efecto, habría sido utilizado como señuelo o arma trampa para atraer a los policías y emboscarlos.

#Colombia | En hechos de orden público, un ataque con explosivos en Los Patios, Norte de Santander, dejó cuatro policías heridos. Entretanto, en Puerto Gaitán, Meta, las autoridades frustraron un atentado terrorista.



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Lizbeth Díaz, presidenta de la Organización Mujeres Verde Oliva, explica: “Desafortunadamente, este es uno de los nuevos actuares dentro de la dinámica de guerra que están usando los grupos armados ilegales y, tristemente, sufre la ciudadanía, porque la ciudadanía llama a la policía para que hagan sus intervenciones (...) y los atacan a mansalva. Esta zona no estaba referida como zona roja”. La representante cuestiona qué ocurrirá con este territorio en el futuro después de este ataque, que podría demostrar una reconfiguración de influencia territorial de ilegales.

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Los policías que resultaron lesionados presentan heridas leves y están fuera de peligro. Entre tanto, no se ha podido atribuir este nuevo ataque a algún grupo. Cabe recordar que en este sector actúa el ELN. Unidades de Antiexplosivos y binomios con sus caninos ya hicieron un recorrido por la zona del atentado y descartaron la presencia de nuevos explosivos.

María Paula Rodríguez Rozo

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