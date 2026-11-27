Las autoridades continúan investigando el secuestro de 87 personas, entre trabajadores y clientes, en el Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, Bolívar. La toma de rehenes se dio desde la mañana del martes 24 de noviembre, hasta la madrugada del miércoles 25, luego de cerca de 18 horas.



La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, logró la liberación de 76 de los rehenes durante un operativo. 11 de las personas retenidas ya habían sido liberadas en las primeras horas de la situación. Durante la operación de la Fuerza Pública se capturaron a los que serían dos de los secuestradores y un tercero falleció.

La Fiscalía General de la Nación señaló a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón del delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Asimismo, durante la audiencia, el fiscal aseguró que uno de los testimonios de las víctimas reveló que el "golpe" criminal se habría estado planeando desde hace cinco años y se suponía que se iba a ejecutar hace tres meses.



El revelador testimonio del "golpe" criminal

El objetivo de los delincuentes, según lo que se conoce hasta ahora, habría sido un vehículo de valores. Pero al no poder concretar el plan los sujetos habrían decidido tomar en ese momento el almacén Éxito. "Él también me empezó a decir que ese golpe lo tenía planeado hace cinco años y que lo iban a realizar hace tres meses, pero que varios se le retiraron y le tocó buscar gente de apoyo. Que también había personas de alto rango afuera que lo apoyaba y policías también que estaban afuera. Al rato empiezan a repartir tareas y a mí me dicen que tenía que buscarles un bonfiest con soda. A otras personas le dicen que tenían que servirles tragos y mecatos a disposición", se escucha en la lectura del fiscal de una de las declaraciones.



"Al transcurrir una hora, ya ellos estaban completamente tomados. Realizan disparos al aire. Uno de ellos se descubre un poco el pecho y me doy cuenta que tenía una camisa negra con estampado naranja", añadió el testigo en su testimonio. La Fiscalía indicó que los señalados "intimidaron a los clientes y trabajadores del lugar y pidieron, a través de un panfleto, 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla (Atlántico) para facilitar su huida".

Publicidad

Asimismo, la entidad aseguró que los secuestradores, "para impedir la intervención de las autoridades, al parecer, utilizaron a las víctimas como escudos humanos, les pusieron explosivos simulados para aumentar la tensión y ubicaron otros artefactos en las puertas. También amenazaron con asesinarlos si alguien intentaba entrar al almacén".



Durante el operativo y tras dar con la detención, las autoridades le encontraron a Torres Manco 495.000 pesos, que llevaba en uno de los bolsillos. "También fueron encontradas armas traumáticas y de balines que serán sometidas a análisis de balística para determinar si estaban modificadas y eran aptas para disparar proyectiles de arma de fuego. Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante una juez penal de control de garantías de Cartagena", añadió la entidad.



Tras el operativo dos de los rehenes fueron confundidos como parte del grupo criminal. Hasta el mismo presidente Abelardo de la Espriella los increpó, como se ve en un video compartido por los canales oficiales del Gobierno. Daniel Díaz fue uno de los rehenes confundidos como parte de los secuestradores. El hombre reveló que fue obligado por los delincuentes a servirles trago durante la toma de rehenes. "Habíamos tres, un inspector de gimnasio, un chico con la camisa del Éxito y yo que estábamos todo el tiempo al lado del secuestrador que abatieron ... seguramente esa era su estrategia en caso de que entrara el Ejército y hubiera fuego cruzado, tenernos ahí como carnada o que cayéramos nosotros", aseguró.

