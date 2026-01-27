Un muerto y varios heridos en El Plateado por ataque con dron cargado con explosivos

Al menos una persona muerta y otras 15 heridas dejó un ataque con un dron cargado con explosivos en El Plateado, en la zona rural del municipio de Argelia, en el departamento de Cauca. El atentado se produjo en medio de una protesta. Las autoridades han manifestado que lo sucedido en el corregimiento está bajo materia de investigación, pues hay versiones encontradas en relación a los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En altas horas de la noche se reportó una asonada y que varias personas estaban abandonando el corregimiento, pues la situación se agaravó con el paso de las horas.

El alcalde del municipio de Argelia, Osman Duan Guaca, manifestó que las comunidades se encontraban en una jornada de protesta por un hecho que ocurrió el pasado sábado cuando dos personas fueron asesinadas. El mandatario local le exige a la Policía claridad frente a estos hechos.



Lo que sí se sabe es que la situación se complicó cuando la protesta llegó cerca de la sede de la Policía y, al parecer, una carga explosiva lanzada desde un dron explotó, lo que le causó la muerte a una persona y dejó una cantidad de personas heridas, alrededor de 15. Por su parte, el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, también se refirió al tema y rechazó los hechos.



Los heridos que resultaron en este hecho de violencia en el corregimiento de El Plateado fueron atendidos en el hospital de campaña de la fuerza pública y también en el centro de salud del corregimiento.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL