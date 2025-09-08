Publicidad

COLOMBIA  / Una bebé y dos adultos resultaron heridos en ataque sicarial en Barranquilla

Una bebé y dos adultos resultaron heridos en ataque sicarial en Barranquilla

La bebé de ocho meses recibió un impacto en la cara y recibe atención médica. Vecina relató detalles de lo ocurrido.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:02 p. m.
Bebé herido
Imagen de referencia -
Archivo