Una bebé y dos adultos resultaron heridos en ataque sicarial en Barranquilla

La tranquilidad de un domingo en Barranquilla se rompió de manera abrupta cuando un violento ataque a bala dejó gravemente herida a una bebé de ocho meses y a dos adultos en el barrio Las Malvinas. El hecho ocurrió hacia la 1:25 p. m. del 7 de septiembre, en la calle 88 con carrera 7C.

La menor de edad recibió un impacto de bala en el rostro y en las próximas horas será intervenida. Por ahora, se sabe que su estado de salud es estable. De la misma forma, una mujer de 40 años recibió un impacto en el pecho y un hombre de la misma edad resultó herido en una pierna. Ambos adultos son los abuelos de la bebé.



¿Cómo fue el ataque?

Según testigos, un joven que se movilizaba en bicicleta abrió fuego contra varias personas que se encontraban en la terraza de una vivienda. Una vecina, que prefirió ocultar su identidad, contó a Noticias Caracol cómo ayudó a la pareja de adultos en el momento del ataque:

"Yo escucho los tiros, abro la reja y salgo. Cuando veo a la muchacha, la mamá de la niña, yo le quito la bebé para auxiliarla y yo la cojo y está llena de sangre. Le digo: 'móntate en la moto', para que la auxilien y yo la cargo y la veo bañadita de sangre. Fue impactante, es una niña, es un ser inocente que no tiene nada que ver con los problemas".



Bebé de 8 meses resultó herida en medio de un ataque de sicarios en Barranquilla. La menor, que recibió un impacto de bala en el rostro y se encuentra estable, será intervenida en las próximas horas.



Otros vecinos relataron que el atacante pasó primero por el lugar y, al ver a las personas reunidas, regresó minutos después para disparar en repetidas ocasiones de forma indiscriminada.

La balacera desató el pánico entre los residentes, quienes corrieron a auxiliar a las víctimas. Gracias a la rápida reacción de familiares y vecinos, los tres heridos fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde permanecen bajo observación médica. Según los primeros reportes, su estado de salud es estable, una noticia que alivió a sus allegados tras horas de incertidumbre.



¿Qué se sabe sobre el responsable?

Las autoridades iniciaron un operativo en la zona y confirmaron que se abrió una investigación para dar con el paradero del responsable, así como para esclarecer los móviles del ataque y a quién iba dirigido realmente el ataque. Hasta el momento no se han revelado hipótesis oficiales.

Mientras tanto, la familia afectada y la comunidad del barrio esperan respuestas rápidas que garanticen seguridad y eviten nuevos hechos violentos que alteren la tranquilidad de los residentes.

