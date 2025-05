Universidad del Valle fue vandalizada tras muerte de una de las jóvenes atacadas dentro del plantel

Una de las oficinas de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali, fue vandalizada tras confirmarse la muerte de Sirley Vanessa López Loaiza, de 23 años, una de las estudiantes atacadas a bala dentro de la institución educativa el pasado 8 de mayo en la sede de Palmira. La segunda víctima permanece hospitalizada en estado reservado, aunque las autoridades no han divulgado detalles sobre su condición.

Según la información preliminar, miembros de colectivos feministas y compañeros de la víctima protestaron de forma violenta en las instalaciones administrativas de la universidad en Cali, exigiendo justicia por este crimen, así como mejoras en la ruta de atención a las víctimas de violencia de género. Además, en los mensajes que escribieron en los muros y puertas también exigían la renuncia del rector Guillermo Murillo.

Los hechos vandálicos se dieron en medio de las manifestaciones que se realizaron sobre el mediodía de este lunes 12 de mayo, en la calle 13 con carrera 98, por lo que hubo problemas de movilidad en la capital vallecaucana.

La muerte de Sirley fue informada durante el domingo por la misma Universidad del Valle, donde estudiaba Licenciatura en Literatura. Las directivas expresaron “sus condolencias y sentimientos de pesar a los familiares, allegados y amigos de la estudiante. Esta muerte es producto de las violencias basadas en género, la intolerancia y el menosprecio de la vida, que atentan contra la misión sagrada de la Universidad y sus recintos que deben ser espacios de paz y respeto de la existencia”.

“La Dirección Universitaria en conjunto con el Consejo Académico y Superior seguirán trabajando en las diferentes acciones para la convivencia y la seguridad en los campus universitarios, el reforzamiento de los protocolos contra las violencias basadas en género y la promoción de campus más seguros para todas y todos”, agregó.

“Esto no se va a quedar así”

Michel Fernando Muñoz, novio de la joven, publicó una carta a los ciudadanos “con el corazón en la mano y la voz temblorosa, pero firme. La situación que atravesamos no es solo un hecho aislado, es un golpe profundo a nuestra comunidad, a nuestra universidad, a nuestra casa, esa en la que creíamos encontrar un refugio seguro para crecer, para aprender y para soñar. No podemos ser indiferentes al dolor que se ha sembrado en nuestras vidas ni al temor que ahora recorre los pasillos. La magnitud de lo ocurrido nos obliga a alzar la voz, a mirarnos a los ojos y decirnos: esto no se va a quedar así”.

"Sé que el miedo está presente, lo entiendo y lo respeto. Sé que muchos se sienten quebrados, inseguros, con el alma agrietada por lo sucedido. Pero yo, que viví esto en carne propia, que sentí el miedo atravesándome, les pido con humildad y con el corazón abierto: no nos dejen solos. Hoy más que nunca necesitamos de ustedes, de su solidaridad, de su presencia, de su fuerza", añadió.

Así atacaron a Sirley y otra joven en la Universidad del Valle

En la tarde del 8 de mayo, un hombre, identificado más tarde como Brayan Stiven Tobar Martínez, ingresó al campus universitario y abrió fuego contra las estudiantes. El atacante, que no pertenecía a la universidad, se disparó después de cometer el crimen y falleció horas más tarde en un centro de salud.

Como primera hipótesis se maneja que Tobar Martínez podría haber tenido una relación sentimental con una de las víctimas, por lo que se cree que el ataque fue motivado por celos o cuestiones personales.

Hasta la fecha, no se ha informado sobre el estado de salud de la otra estudiante, cuyo pronóstico es reservado.

