Murió una de las estudiantes atacadas en la Universidad del Valle: novio escribió emotiva carta

La Universidad del Valle se encuentra consternada luego de la tragedia ocurrida el pasado 8 de mayo en la sede de Palmira, donde dos estudiantes fueron víctimas de un ataque armado que dejó una muerte y otra persona gravemente herida. La joven que falleció, Sirley Vanessa López Loaiza, de 23 años, estudiante del programa de licenciatura en Literatura, luchó durante dos días en el hospital contra las heridas provocadas por los disparos, pero lamentablemente no sobrevivió.

El hecho sucedió en plena tarde del 8 de mayo cuando un hombre, identificado más tarde como Brayan Stiven Tobar Martínez, irrumpió en el campus universitario y abrió fuego contra dos mujeres que se encontraban en el lugar. El atacante, sin vínculo alguno con la universidad, también se disparó después de cometer el crimen, falleciendo horas más tarde en un centro de salud local. Se sospecha que Tobar Martínez podría haber tenido una relación sentimental con una de las víctimas, lo que alimenta la hipótesis de que el ataque fue motivado por celos o cuestiones personales.

Las autoridades confirmaron que las dos jóvenes víctimas, quienes se encontraban en una de las zonas comunes del campus, fueron alcanzadas por las balas. Sirley López, quien fue trasladada con urgencia a un centro hospitalario, finalmente murió debido a la gravedad de sus heridas. La segunda víctima permanece hospitalizada en estado reservado, aunque las autoridades no han divulgado detalles sobre su condición.



Universidad del Valle confirmó la muerte de la estudiante

Ante esta tragedia, la Universidad del Valle, a través de un comunicado oficial, expresó su consternación y transmitió sus condolencias a la familia de Sirley López, confirmando así la muerte de la estudiante en el ataque. Sirley Vanessa López Loaiza era una joven de 23 años, estudiante del programa de Licenciatura en Literatura de la Universidad del Valle, en su sede de Palmira, y tenía una relación sentimental con Michel Fernando Múñoz, quien le escribió una emotiva carta tras confirmarse su deceso.

"Las directivas de la Universidad del Valle informan a la comunidad universitaria y a la sociedad vallecaucana y nacional el lamentable fallecimiento de la estudiante Sirley Vanessa López Loaiza del programa académico de Licenciatura en Literatura de la Seccional Palmira; expresan sus condolencias y sentimientos de pesar a los familiares, allegados y amigos de la estudiante. Esta muerte es producto de las violencias basadas en género, la intolerancia y el menosprecio de la vida, que atentan contra la misión sagrada de la Universidad y sus recintos que deben ser espacios de paz y respeto de la existencia", lamentó la institución en un comunicado.

El ataque también generó una fuerte reacción en la comunidad estudiantil, que inmediatamente convocó diversas manifestaciones en rechazo a la violencia y a la falta de garantías para la seguridad en los campus. Estudiantes de diferentes programas se reunieron para exigir respuestas, por ejemplo, algunos hicieron un plantón en la sede de San Fernando, al que se unieron decenas de estudiantes que clamaban por justicia.

"Se reitera el llamado para que este triste día se convierta, como tributo a la memoria de Sirley Vanessa, en un momento de duelo y reflexión sobre la convivencia, el porqué de la agresión a las mujeres, el rechazo a este tipo de hechos y el respeto al valor supremo de la sociedad. La Dirección Universitaria en conjunto con el Consejo Académico y Superior seguirán trabajando en las diferentes acciones para la convivencia y la seguridad en los campus universitarios, el reforzamiento de los protocolos contra las violencias basadas en género y la promoción de campus más seguros para todas y todos", concluyó el comunicado de la Universidad del Valle.



La emotiva carta del novio de estudiante atacada

Según lo recogido por El País, Michel Fernando Muñoz, quien habría sido la pareja sentimental de Sirley López, también se expresó públicamente sobre la tragedia en una emotiva carta compartida en sus redes sociales. En su mensaje, Muñoz pidió a la comunidad universitaria no quedarse en silencio y unirse en la lucha contra la violencia de género. Además, hizo un llamado a la solidaridad de los estudiantes, principalmente a que no se dejen vencer por el miedo.

Tiroteo en la Universidad del Valle. Universidad del Valle / redes sociales

"Hoy me dirijo a ustedes con el corazón en la mano y la voz temblorosa, pero firme. La situación que atravesamos no es solo un hecho aislado, es un golpe profundo a nuestra comunidad, a nuestra universidad, a nuestra casa, esa en la que creíamos encontrar un refugio seguro para crecer, para aprender y para soñar. No podemos ser indiferentes al dolor que se ha sembrado en nuestras vidas ni al temor que ahora recorre los pasillos. La magnitud de lo ocurrido nos obliga a alzar la voz, a mirarnos a los ojos y decirnos: esto no se va a quedar así", indicó el joven.

En sus palabras, expresó lo devastador que había sido vivir el ataque en carne propia y la profunda tristeza que sentía al perder a la mujer que amaba. Además, pidió apoyo y solidaridad en este momento tan difícil que está atravesando. Pidió a sus compañeros que no se dejaran vencer por el miedo, sino que se unieran para luchar contra la violencia de género. Además, reiteró la necesidad de alzar la voz y exigir justicia para Sirley y para todas las víctimas de este tipo de violencia.

"Sé que el miedo está presente, lo entiendo y lo respeto. Sé que muchos se sienten quebrados, inseguros, con el alma agrietada por lo sucedido. Pero yo, que viví esto en carne propia, que sentí el miedo atravesándome, les pido con humildad y con el corazón abierto: no nos dejen solos. Hoy más que nunca necesitamos de ustedes, de su solidaridad, de su presencia, de su fuerza", concluyó en su mensaje.

