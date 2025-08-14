Murió mujer que habría sido quemada por hombre en encuentro sexual: tenía 40% del cuerpo afectado

En la madrugada del lunes 12 de agosto, una grave emergencia se registró en el sector de la plaza de mercado de Manizales, conocido como 'La Galería', cuando una joven de 27 años resultó con quemaduras de primero y segundo grado en gran parte de su cuerpo, tras un incidente ocurrido al interior de una residencia. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía Metropolitana, la mujer presentaba lesiones en el 45 % de su cuerpo, principalmente en cuello, brazos y piernas.

“El 12 de agosto, a las 05:28, se encuentra una femenina de 27 años lesionada por quemaduras de primer y segundo grado en el cuello y brazos. Presentaba quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo”, dicta un informe de la institución.

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió mientras la mujer se encontraba con un hombre en una habitación de la residencia, en medio de un presunto encuentro sexual. El sitio está ubicado en una zona conocida por ser de alta vulnerabilidad social, donde, de acuerdo con las autoridades, es frecuente el consumo de licor y estupefacientes.

No hubo testigos presenciales del momento exacto en que se produjo el fuego, ya que tanto la Policía como los bomberos llegaron después de que ocurrieran los hechos, por lo que no se capturó a ninguna persona en flagrancia.

Fuentes de la Policía le confirmaron a Noticias Caracol que la víctima, identificada como Angie Tatiana Guevara Giraldo, falleció la noche del miércoles 13 de agosto, luego de permanecer dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos del SES Hospital de Caldas. La joven había sido intubada debido a la gravedad de las quemaduras, que afectaron principalmente sus piernas.



Las hipótesis del caso: así avanza la investigación

Respecto al caso, este medio logró conocer que no se tienen capturados hasta el momento. De acuerdo con uniformados, en diálogo con el canal, los hechos fueron confusos como no se tuvo flagrancia no hubo captura, pero el CTI estaba de turno y tiene asignado el tema investigativo”.

Conforme con lo establecido por las autoridades, existen dos versiones sobre lo ocurrido. “Hay dos versiones: una que ella fue la que prendió fuego y la otra respectivamente ella dijo que él había sido. Hasta donde tenía conocimiento, el CTI estaba investigando por tentativa de feminicidio”, manifestó una fuente de la institución a Noticias Caracol.



Las primeras indagaciones señalan que la hipótesis principal proviene de lo narrado por el administrador de la residencia. Según esa versión, la pareja “se encontraban consumiendo licor y estupefacientes” en la habitación antes del incidente. “La hipótesis que se maneja es la que dio el administrador de la residencia, donde la gente paga la noche para quedarse en situación de vulnerabilidad porque es sector galería y si hablan que se encontraban consumiendo licor y estupefacientes”, indicó la Policía Metropolitana.

Lo último fue confirmado por el secretario (e) de Gobierno de Manizales, Juan Felipe Álvarez, quien explicó en declaraciones a medios que “una pareja estaba en una residencia en el sector de la Galería, había aparentemente consumido bebidas embriagantes y algunas sustancias psicoactivas. Se acostaron a dormir, se levantaron y luego tuvieron algún tipo de discusión y, en medio de la situación, regaron alcohol; como en la habitación estaban fumando, se prendió el colchón donde estaban estas dos personas, resultando mayoritariamente lesionada la mujer”.

El funcionario agregó que, tras iniciarse el fuego, las personas que se encontraban en el lugar intentaron socorrer a la pareja. “Vieron a la mujer entre las llamas y procedieron a retirarla del lugar. Lo mismo hicieron con otro hombre que estaba allí, presuntamente inconsciente. Después llegaron los organismos de socorro y los trasladaron a centros médicos”, dijo Álvarez.

El hombre que acompañaba a la joven, de 37 años, también sufrió quemaduras leves y permanece recluido en una clínica de Manizales. Aunque no se encuentra detenido, sigue vinculado al proceso investigativo.

Existen declaraciones contradictorias sobre lo sucedido. De acuerdo con lo revelado en medios locales, el señalado admitió haber rociado alcohol, pero afirmó que no encendió el fuego, asegurando que fue la mujer quien lo hizo. Esta versión choca con la declaración inicial de la víctima, quien antes de su muerte habría señalado que el hombre fue quien la quemó. Por lo pronto, la línea de investigación por tentativa de feminicidio no ha sido descartada por las autoridades.

En cuanto a los antecedentes judiciales del hombre, la Policía Metropolitana de Manizales confirmó a Noticias Caracol que “esa persona sí tiene antecedentes. En la Rama Judicial le aparecen dos condenas. Una es de 5 años y 3 meses por hurto calificado y agravado, y otra, de 8 meses por hurto agravado. Más la de 1 año de este 2025”.

Dentro de estos registros figura un caso reciente ocurrido en el mismo sector de la Galería, cuando intentó robar un teléfono celular, hecho por el que fue condenado este 2025 a un año de prisión por tentativa de hurto. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la indagación del caso desde el primer día. La investigación busca esclarecer si la muerte de Angie Tatiana Guevara Giraldo fue consecuencia de una agresión intencional o de un accidente.

Por el momento, las autoridades judiciales cuentan con el testimonio del administrador de la residencia, de otras personas que estaban en el lugar y del propio hombre señalado, además de los informes de bomberos y de Medicina Legal. Se destacó que el indiciado se mantiene en libertad mientras se adelantan las diligencias judiciales.

