¿Va a viajar en Semana Santa? Las recomendaciones para cuidar el agua antes de salir de casa

Con la llegada de la temporada de Semana Santa, muchas personas aprovechan estos días de descanso y reflexión para viajar y dejar sus viviendas solas temporalmente. Ante este panorama, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean salir de la ciudad, con el fin de prevenir inconvenientes.



La entidad hizo un llamado a tomar medidas preventivas antes de viajar, con el fin de evitar daños en las redes internas y garantizar que, al regresar, no se presenten contratiempos relacionados con el servicio y el mal uso del agua.

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De acuerdo con el comunicado oficial, una de las principales medidas que deben adoptar los usuarios antes de viajar es cerrar el registro de entrada de agua de la vivienda. Esta acción, considerada fundamental, permite prevenir escapes, goteos o incluso inundaciones que podrían generarse durante la ausencia de los residentes.

La entidad también recomienda que, en caso de contar con un tanque de almacenamiento, se cierre la llave de entrada de agua hacia este sistema. Esto reduce el riesgo de acumulaciones innecesarias o fallas que puedan derivar en desperdicio del recurso o afectaciones en la infraestructura interna del hogar.



Otra de las sugerencias clave es verificar que todos los grifos y duchas queden completamente cerrados antes de salir. Un pequeño goteo, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en un problema mayor con el paso de los días, especialmente si no hay nadie en casa que pueda detectarlo a tiempo.



En cuanto al mantenimiento de los sistemas de drenaje, la EAAB hace énfasis en la importancia de ubicar materas y plantas en lugares adecuados. Esto con el propósito de evitar que hojas secas caigan en los sifones y generen taponamientos en los desagües.

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De igual forma, se aconseja retirar la basura y los residuos acumulados en rejillas, canales, tejados, cubiertas y sótanos. La acumulación de estos elementos puede bloquear el paso del agua y ocasionar inundaciones o daños estructurales, especialmente en temporadas de lluvia.

El comunicado también advierte sobre la necesidad de asegurar que los sifones cuenten con sus respectivas tapas y evitar barrer los residuos hacia ellos. Esta práctica, común en algunos hogares, puede contribuir al taponamiento de las tuberías y afectar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.

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Una vez finalizado el periodo de vacaciones, la empresa indica que es importante reabrir la llave de distribución del tanque y/o el registro general de entrada del agua, así como los grifos de la vivienda. En caso de que el agua presente alguna variación de color, se recomienda dejarla drenar hasta que se aclare. Según la EAAB, esta situación puede presentarse debido al estancamiento del líquido en las tuberías internas durante el tiempo en que no hubo uso.



Otras recomendaciones para quienes se quedan en casa

Además de las recomendaciones para quienes viajan, la entidad también emitió una serie de orientaciones para los usuarios que permanecen en la ciudad o para los visitantes durante la Semana Santa. Entre ellas, se destaca la importancia de proteger a los niños, evitando que jueguen cerca de obras o manipulen tuberías, polisombras y señalizaciones.

En materia ambiental, la EAAB insiste en no arrojar aceite usado por el lavaplatos ni desechar elementos como pañitos húmedos, pañales, toallas higiénicas, tampones, hilo dental o preservativos en el sanitario, ya que estos pueden generar obstrucciones en el sistema de alcantarillado.

Asimismo, se hace un llamado a no arrojar basura desde vehículos y a disponer adecuadamente de los residuos, sacándolos en los horarios establecidos y en bolsas bien cerradas. También se recomienda evitar que los desechos bloqueen sumideros y alcantarillas, así como no disponer escombros en ríos, quebradas o canales, sino entregarlos a los consorcios de aseo o en los Ecopuntos móviles autorizados.

Finalmente, la EAAB informó que mantendrá habilitada la Acualínea 116 y sus canales digitales para atender las inquietudes de la ciudadanía durante toda la Semana Santa, con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio y atender cualquier eventualidad relacionada con el sistema de acueducto y alcantarillado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co