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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video capta el momento en que una mujer queda inconsciente en un tobogán de Cocorná, Antioquia

Video capta el momento en que una mujer queda inconsciente en un tobogán de Cocorná, Antioquia

La joven se lanzó de un tobogán boca abajo y de frente. Sin embargo, sufrió un fuerte impacto contra el agua y permaneció inmóvil durante varios segundos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Video capta el momento en que una mujer queda inconsciente en un tobogán
Video capta el momento en que una mujer queda inconsciente en un tobogán -
Redes sociales

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento en que una mujer quedó inconsciente luego de lanzarse por un reconocido tobogán acuático ubicado en el municipio de Cocorná, en el Oriente antioqueño. El hecho ocurrió en el centro recreativo Charcos La Chonta y ha generado numerosas reacciones sobre las condiciones de seguridad en este tipo de atracciones.

Las imágenes captadas por visitantes muestran a la mujer descendiendo por el denominado "tobogán extremo" del establecimiento. Según se observa en la grabación, la usuaria realizó el recorrido boca abajo y de frente. Al finalizar el trayecto e ingresar a la piscina, sufrió un fuerte impacto contra el agua y permaneció inmóvil durante varios segundos.

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La situación provocó la reacción inmediata de las personas que se encontraban en el lugar. En el video se aprecia cómo varios testigos y miembros del personal del centro recreativo ingresan rápidamente a la piscina para auxiliar a la mujer, mientras se utiliza un salvavidas durante las maniobras de rescate.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la mujer?

En las horas posteriores al accidente no se conoció un pronunciamiento oficial por parte de la administración de Charcos La Chonta ni información detallada sobre el estado de salud de la mujer. Sin embargo, reportes posteriores indicaron que la afectada logró recuperarse tras recibir atención en el mismo lugar y que no habría sido necesario trasladarla a un centro asistencial. Hasta el momento, tampoco se ha divulgado un informe médico oficial que determine si sufrió alguna lesión producto del impacto.

Las imágenes muestran que la respuesta de quienes estaban presentes fue rápida y permitió sacar a la mujer del agua pocos segundos después de que quedara inconsciente, evitando que la situación tuviera consecuencias mayores.

ÁNGELA URREA PARRA

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