Video | Grave incendio forestal en Ibagué dejó ocho hectáreas de vegetación afectadas

Un fuerte incendio forestal se registró durante la noche del viernes en la variante de Ibagué, cerca del Aeropuerto Nacional Perales, lo que provocó una amplia movilización de los organismos de emergencia y el cierre total de la vía en ambos sentidos. La emergencia obligó a suspender el tránsito desde y hacia la glorieta del barrio Especial El Salado mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos adelantó las labores para controlar las llamas.



De acuerdo con las imágenes, las llamas se extendieron por el pastizal ubicado en este corredor vial, como quedó evidenciado en las imágenes registradas durante la emergencia. El fuego avanzó sobre la vegetación de la zona, por lo que fue necesaria la intervención de varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y de otras entidades de apoyo para evitar que la situación se agravara.

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Durante varias horas, los equipos de respuesta trabajaron de manera coordinada para contener la conflagración y garantizar la seguridad en el sector. A la zona llegó personal de la alcaldía de Ibagué. Mientras se desarrollaron las labores de extinción, la variante permaneció cerrada al tránsito en ambos sentidos para facilitar la operación de los organismos de socorro.

Finalmente, los bomberos de Ibagué lograron controlar el incendio en coordinación con diferentes instituciones que se sumaron a la atención de la emergencia.



Una vez concluyeron las labores, el Cuerpo Oficial de Bomberos presentó el balance oficial de la atención del incendio forestal.



#Atención | Fuerte incendio forestal se registra a esta hora en la variante de Ibagué, cerca del Aeropuerto Nacional Perales.



La vía permanece cerrada en ambos sentidos, desde y hacia la glorieta del barrio Especial El Salado, mientras los bomberos atienden la emergencia. pic.twitter.com/6k7BxcaGFZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 11, 2026

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"Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos se le informa a la comunidad, siendo las 00.30 horas, se liquida incendio forestal en la variante entre la Glorieta del Aeropuerto y Glorieta del Salado, quemándose aproximadamente 8 hectáreas de pasto indio y tamo de arroz".

De acuerdo con la información entregada por la institución, para extinguir el fuego fue necesario un importante despliegue operativo de aproximadamente 7.600 galones de agua, herramienta manual y bombas de espalda para su extinción.

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El operativo contó con la participación de aproximadamente 55 unidades y ocho vehículos (móviles) del Cuerpo Oficial de Bomberos, que trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio forestal.

"Agradecemos el trabajo mancomunado al equipo de scout de emergencia, unidades de la Cruz Roja, unidades de la PONAL, unidades de Secretaría de Movilidad. También agradecemos la presencia de unidades de bomberos voluntarios" destacó la entidad.

Tras varias horas de trabajo, el operativo concluyó con un resultado positivo en materia de seguridad para la comunidad. Según el balance entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos, la operación finalizó "sin reportes de personas lesionadas ni pérdidas humanas".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co