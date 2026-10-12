Video | Incineraron bus de transporte en La Plata, Huila: sería el segundo caso en menos de 15 días

Momentos de tensión vivieron los pasajeros y el conductor de un bus de transporte público que cubría la ruta La Plata-Bogotá, luego de que hombres armados interceptaran el vehículo en zona rural de La Plata, Huila, y obligaran a sus ocupantes a descender antes de prenderle fuego. El automotor terminó incinerado en el sector Los Tronquitos, un hecho que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.



El ataque se registró en el occidente del departamento, en el kilómetro 6 de la vía que comunica a La Plata con Neiva, cerca del cruce hacia el corregimiento de San Andrés. Según la información preliminar, los responsables se movilizaban en motocicletas y detuvieron el bus de la empresa Coomotor para sacar a las personas que viajaban en su interior.

Una vez los pasajeros y el conductor estuvieron fuera del vehículo, los hombres armados le prendieron fuego. Por el momento, la información conocida no precisa si hubo personas lesionadas durante el hecho ni establece quiénes estarían detrás de la incineración.

Publicidad

Según informó Caracol Radio, el mayor Héctor Silva, comandante del Distrito 6 de Policía de La Plata, confirmó que los ocupantes del bus fueron obligados a descender antes de que el automotor fuera incinerado.



#EnDesarrollo Un bus de la empresa Coomotor que cubría la ruta La Plata (Huila) –Bogotá fue incinerado por hombres armados en el sector Los Tronquitos, vereda Lucitania, zona rural del municipio de La Plata. Los responsables obligaron a bajar a los pasajeros y al conductor antes… pic.twitter.com/9yfr8c9SKJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 12, 2026

Publicidad

Tras conocer lo ocurrido, la Policía coordinó acciones con el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para atender la situación y adelantar los actos urgentes que permitan esclarecer el caso.

Las autoridades también desplegaron capacidades para identificar y ubicar a los responsables del ataque. Como parte de las labores investigativas, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información que contribuya a establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Publicidad

La institución indicó que quienes tengan datos relevantes pueden colaborar con las autoridades bajo garantía de absoluta reserva. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente quiénes serían los responsables ni cuáles fueron los motivos para interceptar e incinerar el vehículo de servicio público.

El caso genera preocupación por las condiciones de seguridad en las carreteras del Huila, especialmente porque, según los reportes, sería el segundo bus incinerado en menos de 15 días. Hasta el momento, ni la alcaldía de La Plata, ni la Gobernación del Huila se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.

Publicidad