Las tropas de la Séptima Brigada, de la Cuarta División del Ejército Nacional, frustraron una posible acción terrorista en el departamento del Meta, que empieza a retomar las actividades en el centro de su capital tras el atentado contra la Gobernación. El operativo tuvo lugar en la noche del 26 de noviembre en zona rural de Puerto Gaitán e incautó un camión acondicionado con explosivos, destinado a un posible ataque contra instalaciones militares.



La gobernadora Rafaela Cortés destacó el trabajo de la fuerza pública, ya que esta fue una operación conjunta entre inteligencia y uniformados de la brigada con la que se pudo frustrar la acción terrorista. Producto de esta acción, dos personas fueron capturadas en flagrancia y se incautó el camión que llevaba los explosivos, así como dos motocicletas que, al parecer, estarían destinadas al apoyo logístico. “Nuestra Fuerza Pública está actuando, está anticipándose a las amenazas y está dando resultados”, declaró la mandataria departamental. En su agradecimiento, reconoció el trabajo de los hombres y mujeres del Ejército y la Policía, especialmente de sus unidades del Gaula, inteligencia e investigación.

En una operación conjunta de inteligencia y rápida reacción, adelantada en zona rural de Puerto Gaitán, fueron capturadas dos personas en flagrancia e incautados un camión NPR con material explosivo y una motocicleta. Según las primeras investigaciones, pretendían atacar… https://t.co/jAe7p3RoQK pic.twitter.com/goj1j7mR0z — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) November 27, 2026

La información en poder de las autoridades indicaba que el material explosivo, al parecer, sería utilizado para atacar instalaciones militares, aunque se desconoce con exactitud en qué lugar serían instalados los explosivos. Los implicados, al parecer, harían parte del Frente 39 Arcesio Niño, al mando de Antonio Medina. Las autoridades no han suministrado información sobre cuántos kilos de explosivos había en el vehículo. (Lo invitamos a leer: ¿Quién es ‘Antonio Medina’, señalado del atentado en Villavicencio? JEP lo había expulsado)

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“Seguiremos trabajando juntos, con toda la capacidad del Estado, para perseguir a las organizaciones criminales, fortalecer el control territorial y proteger a nuestra gente”, dijo Cortés después de conocer los resultados.



Por su parte, el Ejército destacó: “Con este resultado impedimos que el material explosivo fuera utilizado en un atentado contra la población civil, la infraestructura y los integrantes de la Fuerza Pública”.

(Lea también: El punto exacto del carro bomba en Villavicencio y las fotografías de cómo estaba antes la zona)



🔴 #LoÚltimo | Frustrada acción terrorista que habría puesto en grave riesgo la vida de la población civil en #Meta.



En desarrollo de una operación militar, tropas de la #SéptimaBrigada, de @Ejercito_Div4, gracias a labores de inteligencia militar y en coordinación con… pic.twitter.com/TOZoL2HUUj — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2026

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Tanto la gobernadora como el Ejército Nacional dieron un parte de calma a los metenses después de frustrar un posible nuevo atentado que afectara al departamento. La Fuerza Pública continúa con su despliegue de efectivos en materia de operaciones e inteligencia militar para “anticipar y contrarrestar las amenazas contra la seguridad de los metenses”. La mandataria departamental les dijo a sus coterráneos: “Como gobernadora seguiré al frente de este esfuerzo, respaldando a nuestras autoridades y exigiendo acciones firmes para garantizar la seguridad del departamento”.

María Paula Rodríguez Rozo

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